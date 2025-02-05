"Еще тот квест": Марина Боржемская пожаловалась на проблемы в личной жизни

Боржемская готова к серьезным отношениям, но одного ее желания не достаточно.

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Как складывается личная жизнь Марины Боржемской / коллаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkova.marina

О чем рассказала Марина Боржемская:

Тренеру сложно найти партнера для свиданий

Боржемская просит совета, где искать любовь

Украинская фитнес-тренер и ведущая Марина Боржемская в 2021 году развелась с боксером Вячеславом Узелковым. Они были вместе 22 года, и в этом союзе появилось двое детей.

Сейчас Боржемская одинока и находится в активном поиске. Увы, этот процесс дается ей не слишком легко. Об этом она рассказала в своем блоге в Instagram.

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Марина пожаловалась на то, что ей не удается заводить новые романтические знакомства: на улицах мужчины не подходят из-за ее медийности, в приложениях для знакомств потенциальных партнеров интересует только внешний образ, а не внутренний мир. Искать свою судьбу в кругу знакомых тоже непросто, потому что "часто даже при взаимных чувствах никто не хочет "разрушать дружбу".

"Окружение? Зал, где я тренируюсь с тренером. Косметические салоны с моими мастерами. Школа и выступления детей. Продуктовые магазины - не самые романтические локации, согласитесь", - отметила Марина Боржемская, и попросила своих подписчиков поделиться идеями, где искать любовь, и своими рассказами про необычные знакомства.

Как складывается личная жизнь Марины Боржемской / коллаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkova.marina

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Кто такая Марина Боржемская? Марина Боржемская стала известной, как жена украинского боксера Вячеслава Узелкова. Однако истинная слава к девушке пришла в 2016 году, когда она стала тренером в популярном телевизионном проекте "Зважені та щасливі".

В 1999 году Боржемская и Узелков поженилась, однако спустя 22 года их брак дал трещину. По словам, Марины причина развода в том, что их пути просто разошлись. А вот сам Слава заявил, что причиной разрыва стало его неумение сдерживать ревность.

Сейчас Марина сама воспитывает сына Роберта и дочь Оливию от Узелкова.

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