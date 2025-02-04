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Исчезла на два года: как сейчас выглядит "черненькая из НеАнгелов"

Анна Подгорная
4 февраля 2025, 22:11
805
Мама Виктории Смеюхи поделилась редким кадром с дочерью.
Виктория Смеюха с мамой и сестрой
Вика Смеюха новости - как выглядит и где сейчас певица / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vitaviktoria19

Краткое содержание:

  • Вика Смеюха два года назад внезапно ушла из шоу-бизнеса
  • По слухам артистка живет в Италии, где ее мама прожила целых 1.5 года

Украинская певица и бывшая участница девичьего поп-дуэта НеАнгелы Виктория Смеюха (настоящее имя - Екатерина) перестала появляться в украинском информационном пространстве с октября 2022 года. Летом 2023 года ходили слухи, что она перебралась жить в рф, однако артистка опровергла эти данные в частном порядке.

Где сейчас и чем занимается Смеюха - на данный момент точно неизвестно. Впрочем, новым контентом с дочерью недавно порадовала поклонников мама звезды Виктория (Вита).

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В своем блоге в Instagram он опубликовала фото с Викой. Когда и при каких обстоятельствах был сделан этот кадр, она не уточнила.

Виктория Смеюха с мамой
Фото, которое недавно опубликовала Вита Смеюха / instagram.com/vitaviktoria19

Впрочем, если судить по аккаунту Виты, где нередко появляются и фотографии ее звездной дочери, весной 2022 года семя перебралась во Львов, а уже летом - в Польшу. Там осела с семьей сестра певицы Ульяна - к ней Вита наведывается время от времени.

Виктория Смеюха с мамой
Виктория Смеюха с мамой во Львове весной 2022 года / instagram.com/vitaviktoria19
Вита Смеюха
Вита Смеюха лето 2022 провела в Кракове / instagram.com/vitaviktoria19
Вита Смеюха со старшей дочерью
Вита Смеюха со дочерью Ульяной отмечает Рождество 2022 года в Польше / instagram.com/vitaviktoria19

Другая страна, откуда мама звезды постит снимки - это Италия (где она пробыла 1.5 года, до января 2025-го). Там, вероятно, и находится "черненькая из НеАнгелов". К слову, о том, что Вика может жить в Италии, и даже родила там первенца, раньше рассказывали Слава Демин и Алина Доротюк, опираясь на информацию из личных источников.

Вита Смеюха
А уже летом 2023-го Вита Смеюха в Италии, где останется на полтора года - вероятно у Виктории / instagram.com/vitaviktoria19
Вита Смеюха
Сейчас Вита Смеюха вновь в Кракове / instagram.com/vitaviktoria19

Что же касается самой Виктории-Екатерины Смеюхи, то за два года молчания она ни подтвердила, ни опровергла эту информацию.

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Кто такая Виктория Смеюха?

Виктория Смеюха - украинская певица. Викторию до смены имени звали Екатерина Смеюха, у нее контральто — низкий женский голос. В 2005 году Виктория принимала участие в вокальном телепроекте "Шанс", после выступала как сольная певица под псевдонимом Кайра, сообщает Википедия. С 2006 по 2021 год - участница поп-дуэта НеАнгелы. После распада коллектива возобновила сольную карьеру.

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