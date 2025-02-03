Наталья Могилевская впервые заговорила про родителей ее приемных детей

История дочерей Могилевской является предметом большого интереса ее поклонников.

https://stars.glavred.info/natalya-mogilevskaya-vpervye-zagovorila-pro-roditeley-ee-priemnyh-detey-10636391.html Ссылка скопирована

Дочери Натальи Могилевской - певица нарушила молчание про родителей девочек / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Кратко:

Наталья Могилевская - мама двоих удочеренных девочек

Звезда впервые заговорила про родителей Мишель и Софии

Украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская в январе 2024 года впервые сообщила, что стала мамой. В начале полномасштабной войны она подарила семью двум девочкам - 13-летней Мишель и 4-летней Софии. Они - родные сестры.

Артистка скрывает их лица и ревностно оберегает частную жизнь своих детей. Таким образом Могилевская обеспечивает девочкам возможность заявить о себе миру тогда, когда они сами будут к этому готовы.

видео дня

Недавно в своем блоге в Instagram Наталья впервые заговорила про биологических родителей Мишель и Софии. Поклонники поинтересовались у звезды, стали ли мама и папа девочек жертвами полномасштабной войны в Украине.

Могилевская решила не предавать огласке семейную ситуацию дочерей. "Когда девочки вырастут, они сами расскажут свою историю", - сообщила Наталья Могилевская.

Дочери Натальи Могилевской - певица нарушила молчание про родителей девочек / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Вторая большая тайна Натальи Могилевской - ее нынешний муж. Поклонникам известно о нем лишь несколько сухих фактов. На момент начала отношений с Валентином (роман завязался в начале полномасштабной войны) Наталья была одинока 10 лет. Именно столько, по ее словам, ей потребовалось, чтобы обрести свою женскую силу.

Валентин пришел на помощь, когда Могилевской было нужно вывезти беременную сестру из страны. Сила мужчины и готовность быть рядом покорили артистку, и пробудили в ней желание создать настоящую семью.

Наталья Могилевская с дочерями Мишель и Софией / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

К слову, этому событию (созданию семьи) посвящен моноспектакль Могилевской "Доньки". Это беседа певицы со своей покойной мамой, в которой она сообщает, что наконец обрела то, что так давно искала - тихую гавань и простое человеческое счастье, воплощением которого для Натальи стали Мишель и Соня.

Наталья Могилевская прекрасно чувствует себя в роли матери / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Воспитанию девочек Наталья Могилевская уделяет много внимания. Своими успехами она делится в социальных сетях - лайфхаки, полезная литература, личные открытия мамы двоих девочек и просто трогательные семейные моменты.

Могилевская радуется первым успехам Сони / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, какая судьба постигла ресторанный бизнес и имущество шоумена-воина Даниэля Салема в начале полномасштабной войны в Украине.

Также украинский певец Макс Барских впервые заговорил об отцовстве. Кроме того он раскрыл причину, почему уже много лет не строит серьезных долговременных отношений.

Читайте также:

Кто такая Наталья Могилевская? Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред