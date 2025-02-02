"Я просто потерял все": шоумен-воин Салем рассказал про судьбу своего бизнеса

Даниэль Салем признался, как распорядился материальными ценностями во время полномасштабной войны.

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Даниэль Салем новости - что случилось с бизнесом Даниэля Салема / коллаж: Главред, фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Что рассказал Даниэль Салем:

Как избавился от своего имущества

На что сегодня тратит все заработанные средства

В свободное от военной службы время Даниэлю Салему удается поддерживать свою карьеру в шоу-бизнесе. Однако другая значительная часть его жизни во время полномасштабной войны давно исчезла.

Речь идет о ресторанном бизнесе воина. В недавнем интервью для "Коротко про" Салем признался, что лишился всего. Впрочем, он не горюет по прошлому.

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Даниэль Салем вновь обрел себя на военной службе, а все материальное, что было у него прежде, он отдал дочери и бывшей жене. Такая жизнь ему пришлась по душе, ведь он наконец начал чувствовать ее вкус, и понял, что ему важнее другие ценности.

"Когда началась полномасштабная война, я просто потерял все. Все, что было в заначке, отдал Маше, моей бывшей жене, и Луне. Все продал. У меня ничего нет – ни авто, ни дома, ничего. Я сейчас это говорю, чтобы люди понимали, что иногда нужно обнулиться. Такая жизнь. Не может быть всегда все классно. Надо обнулиться, чтобы понять, что нет ничего важнее, чем своя земля и своя семья. Когда ты начинаешь жить с нуля, в любом случае строишь что-то новое. Все свои деньги, всю свою зарплату откладываю на счет моей дочери. На себя трачу совсем мало. Благодаря волонтерам у меня есть что одевать, они закрывают какие-то военные нужды. Очень им благодарен. А военному много и не нужно. Тачка – военная. Что-то поесть? Яйца или картошку можно купить. Потому все, что есть, отдаю дочери с ее мамой", - рассказал Даниэль Салем.

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Кто такой Даниэль Салем? Даниэль Салем - украинский ресторатор, шоумен, телеведущий, актер. Был ведущим проектов "Кохання на виживання", "Хулігани", "Зірковий шлях"; принимал участие в шоу "Танці з зірками-6" и "Голос країни-10". С начала полномасштабной войны защищает Украину от оккупантов в составе спецподразделения авиаразведки. Был ранен и контужен.

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