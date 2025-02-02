"Я просто потерял все": шоумен-воин Салем рассказал про судьбу своего бизнеса

Что рассказал Даниэль Салем:
- Как избавился от своего имущества
- На что сегодня тратит все заработанные средства
В свободное от военной службы время Даниэлю Салему удается поддерживать свою карьеру в шоу-бизнесе. Однако другая значительная часть его жизни во время полномасштабной войны давно исчезла.
Речь идет о ресторанном бизнесе воина. В недавнем интервью для "Коротко про" Салем признался, что лишился всего. Впрочем, он не горюет по прошлому.
Даниэль Салем вновь обрел себя на военной службе, а все материальное, что было у него прежде, он отдал дочери и бывшей жене. Такая жизнь ему пришлась по душе, ведь он наконец начал чувствовать ее вкус, и понял, что ему важнее другие ценности.
"Когда началась полномасштабная война, я просто потерял все. Все, что было в заначке, отдал Маше, моей бывшей жене, и Луне. Все продал. У меня ничего нет – ни авто, ни дома, ничего. Я сейчас это говорю, чтобы люди понимали, что иногда нужно обнулиться. Такая жизнь. Не может быть всегда все классно. Надо обнулиться, чтобы понять, что нет ничего важнее, чем своя земля и своя семья. Когда ты начинаешь жить с нуля, в любом случае строишь что-то новое. Все свои деньги, всю свою зарплату откладываю на счет моей дочери. На себя трачу совсем мало. Благодаря волонтерам у меня есть что одевать, они закрывают какие-то военные нужды. Очень им благодарен. А военному много и не нужно. Тачка – военная. Что-то поесть? Яйца или картошку можно купить. Потому все, что есть, отдаю дочери с ее мамой", - рассказал Даниэль Салем.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
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Также украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская рассказала об отношениях со старшей дочерью, которая сейчас переживает подростковый период.
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Кто такой Даниэль Салем?
Даниэль Салем - украинский ресторатор, шоумен, телеведущий, актер. Был ведущим проектов "Кохання на виживання", "Хулігани", "Зірковий шлях"; принимал участие в шоу "Танці з зірками-6" и "Голос країни-10". С начала полномасштабной войны защищает Украину от оккупантов в составе спецподразделения авиаразведки. Был ранен и контужен.
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