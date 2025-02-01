"Это сложно": Наталья Могилевская рассказала об отношениях со старшей дочерью

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- Наталья Могилевская пообщалась с поклонниками
- Певица призналась, как воспитывает дочь Мишель
Украинская певица Наталья Могилевская, которая удочерила двоих детей Мишель и Софию во время террористического вторжения РФ в Украину, высказалась о воспитании дочери-подростка.
На своей странице в Telegram певица рассказала, какие же у нее отношения с 13-летней Мишель.
"Подростки – это сложно. Для подростков полностью разрушить авторитет родителей – это ОК. И чем увереннее они его разрушат, тем смелее шагнут в собственную взрослую жизнь. Надо иметь терпение и понимание этих процессов, чтобы дать ребенку свободу сделать этот важный шаг. Но не стоит волноваться – все, что вы вложили в ребенка, будет его стержнем, который в дальнейшем убережет его от нелепых поступков", – написала Наталья.
Также певица уточнила, что ребенок должен знать, что его любят всегда.
Смотрите видео, где Наталья Могилевская рассказала о Мишель:
Наталья Могилевская - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Наталья Могилевская не перестает удивлять своими добрыми делами, недавно артистка приютила восемь котят, которых нашла возле супермаркета, и искала для них хозяев. В этот раз Могилевская решила помочь еще одному котенку.
А также Наталья Могилевская показала подарок для младшей дочери Софии. Как рассказала Наталья, девочка спит рядом с ней в комнате и пришло время приобрести для нее кроватку побольше. Могилевская выбрала кровать со спортивной площадкой, поэтому София из нее просто не вылезает.
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Кто такая Наталья Могилевская?
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
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