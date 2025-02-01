"Это сложно": Наталья Могилевская рассказала об отношениях со старшей дочерью

Наталья Могилевская дала совет родителям подростков.

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Наталья Могилевская рассказала о старшей дочери / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская

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Наталья Могилевская пообщалась с поклонниками

Певица призналась, как воспитывает дочь Мишель

Украинская певица Наталья Могилевская, которая удочерила двоих детей Мишель и Софию во время террористического вторжения РФ в Украину, высказалась о воспитании дочери-подростка.

На своей странице в Telegram певица рассказала, какие же у нее отношения с 13-летней Мишель.

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"Подростки – это сложно. Для подростков полностью разрушить авторитет родителей – это ОК. И чем увереннее они его разрушат, тем смелее шагнут в собственную взрослую жизнь. Надо иметь терпение и понимание этих процессов, чтобы дать ребенку свободу сделать этот важный шаг. Но не стоит волноваться – все, что вы вложили в ребенка, будет его стержнем, который в дальнейшем убережет его от нелепых поступков", – написала Наталья.

Также певица уточнила, что ребенок должен знать, что его любят всегда.

Смотрите видео, где Наталья Могилевская рассказала о Мишель:

Наталья Могилевская о детях / фото: скрин t.me, Наталья Могилевская

Наталья Могилевская / Инфографика: Главред

Наталья Могилевская - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Наталья Могилевская не перестает удивлять своими добрыми делами, недавно артистка приютила восемь котят, которых нашла возле супермаркета, и искала для них хозяев. В этот раз Могилевская решила помочь еще одному котенку.

А также Наталья Могилевская показала подарок для младшей дочери Софии. Как рассказала Наталья, девочка спит рядом с ней в комнате и пришло время приобрести для нее кроватку побольше. Могилевская выбрала кровать со спортивной площадкой, поэтому София из нее просто не вылезает.

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Кто такая Наталья Могилевская? Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

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