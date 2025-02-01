Анне Тринчер предъявили обвинения - при чем здесь Мария Яремчук

Вы узнаете:
- Анна Тринчер представила новый клип
- В чем певицу обвинили поклонники
Украинская известная певица Анна Тринчер презентовала клип на новую песню "Вином текла" и ее заподозрили в плагиате.
Как заявили подписчики Анны на YouTube, ее клип очень напоминает работу украинской певицы Марии Яремчук на песню "Ти в мені є", которая вышла еще семь лет назад.
Отметим, новое видео Тринчер уже попало в подборку "Популярное".
Смотрите видео нового клипа Анны Тринчер:
В комментариях пользователи платформы написали, что клипы очень похожи, но большинству все же понравилось видео Анны.
"Люблю Аню, но согласна, что очень похоже на клип Яремчук. И у Яремчук ярче будет! А после классная";
"Мария Яремчук клип "Ти в мені є", плагиат у вас";
"Не Алан Бадоев, ему удалось положить смысл песни Яремчук на вулканический силуэт пляжа, здесь не получилось", - отметили фанаты.
Смотрите видео клипа Марии Яремчук на песню "Ти в мені є":
Анна Тринчер - последние новости по теме
Напомним, как сообщал Главред, украинский блогер Александр Волошин, который в августе покинул Украину и осел на Бали, заявил, что возобновил общение с бывшей женой Анной Тринчер. По словам Волошина, их примирение произошло благодаря медитации, которую ему прислала Анна.
Также Тринчер в интервью для "Ближе к звездам" рассказала, что после развода ходит на свидания, но не спешит вступать в отношения. Она имеет высокие стандарты и не хочет романа без настоящей искры.
Вас может заинтересовать:
- "Здравствуй, ужас": Наташу Королеву "растоптали" в РФ и обозвали колхозницей
- Молчун Игорь Николаев избавился от своей недвижимости и выбрал новую страну
- "Потрясающий актер": умер заслуженный артист Украины - что случилось
Кто такая Анна Тринчер?
Анна Тринчер - украинская певица и актриса, представительница Украины на "Детском Евровидении 2015", суперфиналистка восьмого сезона шоу "Голос страны", участница второго сезона "Голос. Діти", а также актриса сериала "Школа", сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред