Анне Тринчер предъявили обвинения - при чем здесь Мария Яремчук

Поклонники уже высказали свое мнение в сторону Анны Тринчер.

https://stars.glavred.info/anne-trincher-predyavili-obvineniya-pri-chem-zdes-mariya-yaremchuk-10635845.html Ссылка скопирована

Анна Тринчер - новый клип / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Тринчер, Мария Яремчук

Вы узнаете:

Анна Тринчер представила новый клип

В чем певицу обвинили поклонники

Украинская известная певица Анна Тринчер презентовала клип на новую песню "Вином текла" и ее заподозрили в плагиате.

Как заявили подписчики Анны на YouTube, ее клип очень напоминает работу украинской певицы Марии Яремчук на песню "Ти в мені є", которая вышла еще семь лет назад.

Отметим, новое видео Тринчер уже попало в подборку "Популярное".

Смотрите видео нового клипа Анны Тринчер:

В комментариях пользователи платформы написали, что клипы очень похожи, но большинству все же понравилось видео Анны.

"Люблю Аню, но согласна, что очень похоже на клип Яремчук. И у Яремчук ярче будет! А после классная";

"Мария Яремчук клип "Ти в мені є", плагиат у вас";

"Не Алан Бадоев, ему удалось положить смысл песни Яремчук на вулканический силуэт пляжа, здесь не получилось", - отметили фанаты.

Смотрите видео клипа Марии Яремчук на песню "Ти в мені є":

Анна Тринчер - последние новости по теме

Напомним, как сообщал Главред, украинский блогер Александр Волошин, который в августе покинул Украину и осел на Бали, заявил, что возобновил общение с бывшей женой Анной Тринчер. По словам Волошина, их примирение произошло благодаря медитации, которую ему прислала Анна.

Также Тринчер в интервью для "Ближе к звездам" рассказала, что после развода ходит на свидания, но не спешит вступать в отношения. Она имеет высокие стандарты и не хочет романа без настоящей искры.

Вас может заинтересовать:

Кто такая Анна Тринчер? Анна Тринчер - украинская певица и актриса, представительница Украины на "Детском Евровидении 2015", суперфиналистка восьмого сезона шоу "Голос страны", участница второго сезона "Голос. Діти", а также актриса сериала "Школа", сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред