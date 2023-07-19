Маричка Падалко объявила про новый семейный статус

В связи с успехами Егора Соболева на фронте, новое "звание" получила и сама ведущая.

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Маричка Падалко рассказала про новое звание Егора Соболева / коллаж: Главред, фото: instagram.com/marichkapadalko

Ведущая ТСН на 1+1 Маричка Падалко в начале полномасштабной войны в Украине стала женой военного - ее муж, журналист, политик и общественный деятель Егор Соболев, ушел защищать нашу страну в рядах ВСУ.

Мужчина заключил контракт с подразделением территориальной обороны еще в августе 2021 года, а месяцем ранее прошел военные сборы в составе одной из бригад ВСУ, где получил военную специальность. По словам Падалко, Соболев предчувствовал войну, и готовился к ней.

Он принимал участие в освобождении Ирпеня, и продолжает находится на фронте. Ведущая горда успехами мужа. Их отмечают и командиры Соболева.

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Так на днях на своей странице в Instagram Падалко рассказала, что меняет семейный статус в связи с воинской службой мужа - Егору Соболеву дали офицерское звание.

"У меня отныне новый семейный статус - жена офицера", - пишет Маричка Падалко. В комментариях подписчики ведущей благодарят ее мужа за службу и желают ему сильного ангела-хранителя, а Украине - победы.

Маричка Падалко рассказала про новое звание Егора Соболева / instagram.com/marichkapadalko

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