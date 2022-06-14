Мамина копия: в сети появилось редкое видео старшей дочери Бейонсе и Jay Z

Бейонсе с детьми / Instagram/beyonce

В сети появилось редкое видео старшей дочери американских супер звезд - певицы Бейонсе и ее супруга-рэпера Jay Z. 10-летняя девочка Блу Айви посетила игру NBA вместе со своим отцом.

Пользователи социальной сети Twitter обсуждают, какая взрослая и красивая стала Блю. А еще смеются над забавным моментом, который поймала камера. Кстати, они также заметили, что девочка похожа на свою маму певицу Бейонсе.

To us: Jay Z, the all time rap legend

To Blue Ivy: embarrassing dad pic.twitter.com/yOsIpBUVyz — philip lewis (@Phil_Lewis_) June 14, 2022

"Дня нас: Jay Z рэп-легенда всех времен. Для Блю Айви: папа, тролящий ее", пошутил журналист The Huffington Post Филипп Льюис.

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Напомним, ранее украинская модель, певица и волонтерка Даша Астафьева порадовала фанатов стильным и ярким образом. Артистка снялась в рекламе украинского бренда косметики, а также напомнила всем, за что ее пригласили сниматься в юбилейном выпуске легендарного Playboy.

За время войны Астафьева доказала, что прекрасна не только внешне, но и внутренне - с первых дней она посвятила себя волонтерству и просветительской работе.