Мама Верки Сердючки показала дочь-невесту, которая стала ее копией

Инна Белоконь поделилась трогательным свадебным портретом единственной дочери.

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Инна Белоконь показала фото со свадьбы дочери Яны / коллаж: Главред, фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna

Украинская актриса и близкая подруга Андрея Данилко, легендарная "мама" Верки Сердючки Инна Белоконь на днях сообщила, что выдала замуж единственную дочь Яну. В своем блоге в Instagram артистка похвасталась снимком, на который попали первые шаги новобрачных, как семейной пары - они счастливо шли от алтаря.

Теперь Белоконь опубликовала новый свадебный портрет дочери, на котором Яна удивительно похожа на Инну. Из нее получилась красивая невеста - классический макияж, тиара-бандо в виде переплетающихся веточек, платье с цветочными мотивами лишь подчеркнули умиротворенное счастье на лице молодой.

В кадре Яна позирует с мужем - она положила голову ему на плечо и мягко улыбается, а он нежно целует ее в висок.

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Стоит отметить, что имя новоиспеченного зятя да и вообще какие-либо подробности про свадьбу, кроме тех, что можно рассмотреть на фото, Инна Белоконь не разглашает. Впрочем, не поделиться своим счастьем с поклонниками артистка тоже не может.

Инна Белоконь показала фото со свадьбы дочери Яны / instagram.com/belokoninnaviktorovna

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