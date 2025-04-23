"Мама будто чувствовала": сын Натальи Сумской сделал громкое публичное признание

Вячеслав Хостикоев поделился, как его воспитывала мама

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Вячеслав Хостикоев - позиция / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Сумская, Вячеслав Хостикоев

Вы узнаете:

Вячеслава Хостикоева приглашали на работу в РФ

Как его воспитывала мама

Украинский актер Вячеслав Хостикоев рассказал, как ранее ему предлагали работу в стране-оккупанте РФ, которая развязала террористическую войну в Украине.

В интервью для romanov Вячеслав отметил, что от сотрудничества с россиянами его отговорила мама – украинская известная актриса Наталья Сумская.

"Мама будто чувствовала. Это такая магия материнская, опыт. Она знала, всегда отгораживала меня от чего-то такого. Всегда говорила: "Сынок, разговаривай на украинском языке, где бы ты ни был, какие бы интервью ты ни давал – разговаривай исключительно на украинском языке", – вспомнил Хостикоев и признался, что никогда не был в России.

Напомним, ранее разгорелся скандал с участием Вячеслава Хостикоева, когда он высказался о своей двоюродной сестре Тоне Паперной, которая продолжает жить и работать в РФ.

Тоня Паперная с мужем на красной дорожке в РФ / фото: скрин видео

"Мне до сих пор неприятно, потому что это ощущение, когда летят ракеты, умерла бабушка и ты пишешь своей сестре: "Тоня, там такое происходит (я там ей сбрасываю, как попадает ракета в здание), умерла бабушка, дай ответ, что там у тебя? Что там вообще происходит?". И я так пишу одно сообщение, второе, третье, четвертое. И только вижу просмотрела-просмотрела. Я пишу еще, пишу-пишу, но ноль ответа. И все. На этом где-то 26 или 27 числа - это была последняя коммуникация с Тоней", - делился актер.

На высказывание отреагировала мама Тони – Ольга Сумская – и обвинила Хостикоева во лжи.

Смотрите видео интервью Вячеслава Хостикоева:

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Кто такой Вячеслав Хостикоев? Вячеслав Хостикоев - украинский актер театра, кино и озвучки. Служит в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко (с 2017 года). Сын актеров Натальи Сумской и Анатолия Хостикоева, племянник Ольги Сумской. Известен ролями в фильмах "Скажене весілля", "Тільки диво", "Час іти, час повертатись" и пр.

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