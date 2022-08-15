Максим Галкин обратился к хейтерам: "Орущие идиоты, я не пытаюсь кому-то что-то доказывать"

Максим Галкин назвал хейтеров орущими идиотами / instagram.com/maxgalkinru

Российский комик и шоумен Максим Галкин остается лояльным абсолютно ко всем зрителям, в том числе и российским, несмотря на свою антивоенную позицию.

Артист не раз отмечал, что критикует именно правительство РФ и его военную политику, а не российский народ в целом. Тем не менее опального комика продолжают упрекать в измене родины.

Одной из претензий стала традиция Галкина выкладывать на своей странице в Instagram видео с благодарностью зрителям после концертов. Российским подписчикам не нравится, что после того, как комик осудил войну в Украине и покинул РФ, таких роликов стало больше.

Галкин объяснил, что стало их больше из-за смягчения ковидных ограничений - увеличилось число выступлений. Впрочем, он так делал и до коронавируса. Несогласных и критикующих он назвал вечно орущими идиотами, и предложил пролистать его ленту, если не верят ему на слово.

В комментариях лояльные к комику зрители предложили ему не нервничать по пустякам, и не обращать внимание на обидчиков.

Напомним, ранее Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине. Из-за поддержки нашей страны юморист попал в список запрещенных артистов в россии, его концерты отменяют и хотят лишить наград и званий.

Но, похоже, его это ничуть не пугает. Комик продолжает отстаивать свою антивоенную позицию публично, иногда даже на собственных концертах. Так на одном из выступлений в Латвии он выдал шутку на латышском языке о ничего не понимающих русских.

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