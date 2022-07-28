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"Надо выпороть хорошенько": Максиму Галкину в РФ угрожают телесными увечьями за поддержку Украины

28 июля 2022, 01:00

В России решили перевоспитать Галкина, который отказывается плясать под дудку рашистской пропаганды.

Максим Галкин
Максима Галкина предложили выпороть за поддержку Украины / pixabay.com, instagram.com/maxgalkinru

Из-за открытого осуждения убийства мирных украинцев и четкой антивоенной позиции, российский комик и шоумен Максим Галкин стал в РФ персоной нон-грата. Поговаривают даже, что за негласной травлей последовали вполне реальные угрозы вроде открытия на артиста уголовного дела.

Тем не менее Галкин, который давно выехал из страны-агрессора, относится ко всей этой ситуации с присущим ему юмором - говорить правду о кровавой военной политике Кремля он не перестает, а абсурдности роспропаганды лишь удивляется.

Так на своей странице в Instagram он опубликовал цитату одного из рашистских чиновников, который вполне серьезно предлагает высечь артиста. Дескать родители в детстве этот момент упустили, вот и вырос Галкин таким вольнодумным. Что, к слову, в России сейчас является тяжелейшим преступлением.

"Максима Галкина надо выпороть хорошенько, мало его папа-генерал порол в детстве. Жалко мне его - талантливый человек, разменялся. Мне кажется, что он будет сожалеть о своем поступке. Придет время, они обо всем этом пожалеют", - цитирует артист чинушу.

Но больше Галкина удивил тот факт, что варварские методы "перевоспитания" предлагает человек, который многие годы был уполномоченным по правам ребенка.

Максим Галкин
Максима Галкина предложили выпороть за поддержку Украины / instagram.com/maxgalkinru

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Ранее Максим Галкн эмоционально отреагировал на требование фанатов вернуть Аллу Пугачеву в РФ. Комик подчеркнул, что певица - не мебель, и сама управляет своими передвижениями.

Позже шоумен Максим Галкин похвастался естественной красотой, без фотошопа и фильтров, своей 73-летней жены - российской певицы Аллы Пугачевой.

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