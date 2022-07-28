"Надо выпороть хорошенько": Максиму Галкину в РФ угрожают телесными увечьями за поддержку Украины

Максима Галкина предложили выпороть за поддержку Украины / pixabay.com, instagram.com/maxgalkinru

Из-за открытого осуждения убийства мирных украинцев и четкой антивоенной позиции, российский комик и шоумен Максим Галкин стал в РФ персоной нон-грата. Поговаривают даже, что за негласной травлей последовали вполне реальные угрозы вроде открытия на артиста уголовного дела.

Тем не менее Галкин, который давно выехал из страны-агрессора, относится ко всей этой ситуации с присущим ему юмором - говорить правду о кровавой военной политике Кремля он не перестает, а абсурдности роспропаганды лишь удивляется.

Так на своей странице в Instagram он опубликовал цитату одного из рашистских чиновников, который вполне серьезно предлагает высечь артиста. Дескать родители в детстве этот момент упустили, вот и вырос Галкин таким вольнодумным. Что, к слову, в России сейчас является тяжелейшим преступлением.

"Максима Галкина надо выпороть хорошенько, мало его папа-генерал порол в детстве. Жалко мне его - талантливый человек, разменялся. Мне кажется, что он будет сожалеть о своем поступке. Придет время, они обо всем этом пожалеют", - цитирует артист чинушу.

Но больше Галкина удивил тот факт, что варварские методы "перевоспитания" предлагает человек, который многие годы был уполномоченным по правам ребенка.

Максима Галкина предложили выпороть за поддержку Украины / instagram.com/maxgalkinru

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Ранее Максим Галкн эмоционально отреагировал на требование фанатов вернуть Аллу Пугачеву в РФ. Комик подчеркнул, что певица - не мебель, и сама управляет своими передвижениями.

Позже шоумен Максим Галкин похвастался естественной красотой, без фотошопа и фильтров, своей 73-летней жены - российской певицы Аллы Пугачевой.

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