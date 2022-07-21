Пугачева - не шифоньер: Галкин эмоционально отреагировал на требование вернуть Примадонну в РФ

Галкин эмоционально отреагировал на требование вернуть Пугачеву в РФ / instagram.com/maxgalkinru

Российский комик и шоумен Максим Галкин покинул РФ в самом начале полномасштабной войны в Украине. Этим жестом артист подчеркнул свое отрицательное отношение к военной политике Кремля.

Вместе с ним из страны-агрессора выехала и его супруга - певица Алла Пугачева. Хоть свою позицию относительно войны в Украине артистка не озвучила, по умолчанию считается, что она поддерживает мнение супруга.

Пугачева и Галкин сперва отправились в Израиль, сейчас перебрались в Латвию, где комик дает концерты. Он время от времени делится с поклонниками кадрами из семейной жизни, которая, похоже, только стала счастливей и крепче.

Однако существует пласт фанатов Примадонны, которые считают Галкина за его антивоенную позицию предателем родины, который держит Пугачеву в плену, и не позволяет ей вернуться в РФ.

Отвечать на эти беспочвенные обвинения шоумен уже порядком утомился, и показал свою эмоциональную реакцию на очередной подобный выпад на своей странице в Instagram. Галкин постарался напомнить, что Алла Борисовна - взрослая девочка, и сама решает, где ей быть.

Комментарий Максима Галкина / instagram.com/maxgalkinru

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Напомним, ранее пропагандистка Маргарита Симоньян начала возмущаться, что шоумен Максим Галкин начал говорить правду о вторжении России в Украину. В эфире пропагандистского российского телеканала она назвала юмориста лицемером, предателем и высказалась о его личной жизни.

За антивоенные высказывание и осуждение политики Кремля на комика также завели уголовное дело в России из-за доноса "неравнодушных граждан".

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