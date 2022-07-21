УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Пугачева - не шифоньер: Галкин эмоционально отреагировал на требование вернуть Примадонну в РФ

21 июля 2022, 20:01

Комик подчеркнул, что Алла Борисовна сама в состоянии принимать подобные решения.

Максим Галкин и Алла Пугачева
Галкин эмоционально отреагировал на требование вернуть Пугачеву в РФ / instagram.com/maxgalkinru

Российский комик и шоумен Максим Галкин покинул РФ в самом начале полномасштабной войны в Украине. Этим жестом артист подчеркнул свое отрицательное отношение к военной политике Кремля.

Вместе с ним из страны-агрессора выехала и его супруга - певица Алла Пугачева. Хоть свою позицию относительно войны в Украине артистка не озвучила, по умолчанию считается, что она поддерживает мнение супруга.

Пугачева и Галкин сперва отправились в Израиль, сейчас перебрались в Латвию, где комик дает концерты. Он время от времени делится с поклонниками кадрами из семейной жизни, которая, похоже, только стала счастливей и крепче.

Однако существует пласт фанатов Примадонны, которые считают Галкина за его антивоенную позицию предателем родины, который держит Пугачеву в плену, и не позволяет ей вернуться в РФ.

Отвечать на эти беспочвенные обвинения шоумен уже порядком утомился, и показал свою эмоциональную реакцию на очередной подобный выпад на своей странице в Instagram. Галкин постарался напомнить, что Алла Борисовна - взрослая девочка, и сама решает, где ей быть.

Комментарии Максима Галкина
Комментарий Максима Галкина / instagram.com/maxgalkinru

Читайте такжеДжонни Депп появился в компании новой подруги - раскрыта личность рыжей незнакомки

Напомним, ранее пропагандистка Маргарита Симоньян начала возмущаться, что шоумен Максим Галкин начал говорить правду о вторжении России в Украину. В эфире пропагандистского российского телеканала она назвала юмориста лицемером, предателем и высказалась о его личной жизни.

За антивоенные высказывание и осуждение политики Кремля на комика также завели уголовное дело в России из-за доноса "неравнодушных граждан".

Другие новости:

шоу-бизнес Алла Пугачева Максим Галкин новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:25

Гороскоп Таро на август 2022 для Раков, Львов и Дев: один из знаков ждет шикарный месяц

20:11

Муж Писанки назвал причину смерти телеведущей и раскрыл диагнозВидео

20:10

Армия РФ готовится к затишью: в Украине будет переломный момент - британская разведкаВидео

20:02

"Там не все больные на голову": Дмитрий Ступка сделал скандальное заявление о россиянах

20:01

Пугачева - не шифоньер: Галкин эмоционально отреагировал на требование вернуть Примадонну в РФ

Реклама
19:46

С днем рождения женщине – красивые поздравления, душевные открытки и картинки имениннице

19:42

"Зачем оскорбляли власть в РФ?": Лукашенко подмазался к Путину и обвинил во всем украинцевВидео

19:18

Солдаты бросают оружие и отказываются воевать: всплыли детали массового бунта в армии РФВидео

19:14

Лавров и его "ахинея" о географиимнение

19:10

Лукашенко признался в своих бреднях о "славянской державе" и обиделся на Путина

19:03

Арестович озвучил новый прогноз о ходе войны России против УкраиныВидео

19:00

Иран после "поклона" Путина заявил о готовности передать оружие "дружественным странам"Видео

18:53

РФ попытается захватить Одессу: на Западе раскрыли тревожный сценарий и назвали срокиВидео

18:34

Денежный дождь и счастье в любви: 3 знака зодиака ждет 4 года удачи – они в списках везунчиковВидео

18:30

"Все очень тяжело": россиянин на камеру жалуется на реальную ситуацию на фронте

18:28

Ситуация на фронте патовая: российская армия уже не может наступать - ЖдановВидео

18:25

Мощный удар авиации ВСУ: на Херсонщине "перемололи" оккупантов вместе с техникойВидео

18:24

Украину ждет температурный "армагеддон": синоптик предупредила о грядущем пеклеВидео

18:00

Превосходно вкусный тертый пирог с вареньем: самый быстрый секретный рецепт из 4 ингредиентовВидео

17:54

Поздравления с днем рождения в прозе – душевные строки своими словами для мужчин и женщин

Реклама
17:50

Лукашенко начал раздавать Украине советы: "войну можно закончить сейчас"Видео

17:46

Доллар в Украине взлетит до 50 гривен: эксперт дал прогнозВидео

17:45

Гороскоп на завтра, 22 июля 2022: Близнецам – исполнение желаний, Скорпионам – неожиданные новости, Рыбам – важные событияВидео

17:40

"Путин сдох": в "ДНР" истерят из-за наступления ВСУ и жалуются на "слив" РФВидео

17:07

Большинство русского спецназа ВСУ "покрошили" еще в первые недели войны – Bellingcat

17:04

Пробитый череп и обгоревшее тело: медики рассказали о состоянии пострадавшего в Виннице мальчикаВидео

17:04

В Кремле странно прокомментировали сопли Путина во время визита в ИранВидео

16:59

Приметы на 22 июля: 3 вещи, которые категорически нельзя делатьВидео

16:47

Зачем нужно класть губку в холодильник: секрет опытных хозяек

16:27

"Буферная зона": Куса рассказал, почему Россия против интеграции Украины и ПольшиВидео

16:21

"44 – не 70": Зеленский ответил на фейк о своем здоровье и потроллил "пожилого" ПутинаВидео

16:10

Запасы еще есть: стало известно, сколько у России осталось ракетВидео

16:04

Солист "Антител" Тополя показал, как спасает раненых бойцов на передовой

15:59

У Зеленского жестко ответили Лаврову и назвали ключевое условие завершения войныВидео

15:47

Бывший глава федерации бокса Киева Шевченко сохраняет связи с кадыровцами - СМИ

15:39

Британия усилит поддержку Украины: даст десятки артгармат, 1600 противотанковых средств и сотни дронов

15:36

Конгресс США признает РФ государством-спонсором терроризма, если этого не сделает Блинкен - PoliticoВидео

15:28

В разгар войны экс-капитан сборной Украины уехал играть в чемпионат РФ

15:25

Самая вкусная и нежная закуска из кабачков: простой рецепт рулетиковВидео

14:59

РФ готовит аннексию пятой части территории Украины — BloombergВидео

Реклама
14:58

Оккупанты разместили взрывчатку в машзале энергоблока ЗАЭСВидео

14:47

В Сети разлетелось раритетное видео, на котором Руслана Писанка вела прогноз погодыВидео

14:28

"Россия уже проиграла": эксперт рассказал, какое будущее ждет страну-агрессора

14:23

На радио запустили фейк о здоровье Зеленского: в ОП ответилиВидео

14:20

Даже устать не успеете: 10 золотых советов, которые помогут сделать уборку быстро

13:55

Путин может ударить по Украине не ядерным оружием, а химическим - бывший главком НАТОВидео

13:55

ВСУ перерезали канал снабжения РФ: у оккупантов большие проблемы на ХерсонщинеВидео

13:16

Евросоюз ударил по РФ новым пакетом санкций с запретом на импорт золотаВидео

13:08

"Убиваем мирных жителей": в России на камеру рассказали о том, что путинская армия делает в Украине

12:45

Президент Италии принял отставку премьер-министра Драги

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять