"Любовь исцеляет": бывшая жена Остапчука намекнула на новый роман

Кристина Горняк намекнула поклонникам, что влюбилась и показала яркое фото.

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Кристина Горняк удивила фанатов / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kristygor/

Бывшая жена украинского ведущего Владимира Остапчука – блогерша Кристина Горняк заинтриговала фанатов, теперь есть подозрение, что она закрутила новый роман.

На своей странице в соцсетях Горняк опубликовала новый пост, на снимках блогерша позировала в черном бра и малиновом жакете. Образ она дополнила широким ремнем, серьгами и жемчужным ожерельем.

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На фото также засветилась мужская рука, которая обнимала Кристину за талию.

"Любовь исцеляет! Я верила, верю и буду верить в это!", – загадочно написала Горняк.

Кто такой Владимир Остапчук Владимир Остапчук - украинский ведущий, который прославился не только своей профессиональной деятельностью, а и романтическими историями. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через год развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В сети то и дело всплывают детали личной жизни Остапчука и скандалы связанные с его бывшими и настоящими.

Владимир Остапчук - последние новости по теме

Напомним, Катя Остапчук убеждена, что дети ее мужа еще слишком малы, чтобы разобраться в закрученных отношениях между отцом и его бывшими женами; новое действующее лицо лишь смутит их. К тому же она не хочет вмешиваться в общение Владимира.

А также Екатерина Полтавская подтвердила - она и Владимир расписались. В своем блоге в Instagram она опубликовала фото свадебного букета и ее с мужем рук, на которых красовались обручальные кольца. При этом журналистка отметила, что была только роспись, без свадебной церемонии.

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