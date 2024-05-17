"Любовь исцеляет": бывшая жена Остапчука намекнула на новый роман

Бывшая жена украинского ведущего Владимира Остапчука – блогерша Кристина Горняк заинтриговала фанатов, теперь есть подозрение, что она закрутила новый роман.
На своей странице в соцсетях Горняк опубликовала новый пост, на снимках блогерша позировала в черном бра и малиновом жакете. Образ она дополнила широким ремнем, серьгами и жемчужным ожерельем.
На фото также засветилась мужская рука, которая обнимала Кристину за талию.
"Любовь исцеляет! Я верила, верю и буду верить в это!", – загадочно написала Горняк.
Кто такой Владимир Остапчук
Владимир Остапчук - украинский ведущий, который прославился не только своей профессиональной деятельностью, а и романтическими историями. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через год развелся.
Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской.
В сети то и дело всплывают детали личной жизни Остапчука и скандалы связанные с его бывшими и настоящими.
Владимир Остапчук - последние новости по теме
Напомним, Катя Остапчук убеждена, что дети ее мужа еще слишком малы, чтобы разобраться в закрученных отношениях между отцом и его бывшими женами; новое действующее лицо лишь смутит их. К тому же она не хочет вмешиваться в общение Владимира.
А также Екатерина Полтавская подтвердила - она и Владимир расписались. В своем блоге в Instagram она опубликовала фото свадебного букета и ее с мужем рук, на которых красовались обручальные кольца. При этом журналистка отметила, что была только роспись, без свадебной церемонии.
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