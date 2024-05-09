"Он точно крякнет": бывшая жена Остапчука заскочила в дом, куда ведущий привел молодую жену

Кристина Остапчук наведалась в общий с бывшим мужем дом, куда он привел свою новую жену.

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Кристина Остапчук наведалась в загородный дом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vova_ostapchuk, instagram.com/kristygor

Украинская блоггерша и юрист Кристина Остапчук – бывшая жена шоумена Владимира Остапчука, показала поклонникам, как навестила загородный дом, который строила вместе с бывшим мужем.

На своей странице в Instagram Кристина поделилась кадрами с поездки.

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"Едем с подругами в одно место на разведку. Посмотрю, как там обстоят дела", - рассказала Остапчук.

Кристина Остапчук взяла с собой подруг для поддержки / фото: скрин instagram.com/kristygor/

Затем она показала кадр возле входной двери в дом.

"Нужно было зафиксировать все, что там и как. Давно я здесь не была. Это было непросто, но это необходимо", – объяснила Кристина.

Кристина Остапчук возле общего дома с бывшим мужем / фото: скрин instagram.com/kristygor/

Стоит отметить, что Владимир Остапчук привел в этот дом свою новую жену Катерину Полтавскую, что совсем не понравилось Кристине по понятным причинам.

Также подписчики написали множество комментариев Кристине с поддержкой:

"Твой бывший и так постит капельницы, после этого фото точно крякнет";

"Правильно сделали";

"Вот верно, имеете полное право".

Кто такой Владимир Остапчук Владимир Остапчук - украинский ведущий, который прославился не только своей профессиональной деятельностью, а и романтическими историями. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через год развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В сети то и дело всплывают детали личной жизни Остапчука и скандалы связанные с его бывшими и настоящими.

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Напомним, Катя Остапчук убеждена, что дети ее мужа еще слишком малы, чтобы разобраться в закрученных отношениях между отцом и его бывшими женами; новое действующее лицо лишь смутит их. К тому же она не хочет вмешиваться в общение Владимира.

А также Екатерина Полтавская подтвердила - она и Владимир расписались. В своем блоге в Instagram она опубликовала фото свадебного букета и ее с мужем рук, на которых красовались обручальные кольца. При этом журналистка отметила, что была только роспись, без свадебной церемонии.

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