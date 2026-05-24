Львовскому блогеру запретили въезд в Польшу на 5 лет: появилась его реакция

Руслана Заклинская
24 мая 2026, 20:31
Украинский блогер Андрей Гаврилив стал "нежелательным лицом" в Польше после поездки в Морское Око.
Андрею Гавриливу запретили въезд в Польшу на 5 лет / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/andriy.gavryliv

Кратко:

  • Блогеру Гавриливу запретили въезд в Польшу на 5 лет
  • Парень заехал в заповедную зону возле Морского Ока, где движение автомобилей запрещено
  • Блогер извинился и заявил, что вреда не нанес

Львовскому блогеру Андрею Гавриливу, который заехал на автомобиле в заповедную зону у озера Морское Око в Польше, запретили въезд в Польшу на пять лет. Польские власти внесли его в список нежелательных лиц. О решении сообщил министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский в соцсети X.

"Виновник рейда на Морское Око понесет ответственность. В связи с нарушением общественного порядка, по просьбе полиции его внесут в список нежелательных лиц с запретом на въезд на территорию Республики Польша на 5 лет. Нарушение закона всегда встретит суровую реакцию", - написал Кервинский.

Что произошло в Татранском нацпарке

Инцидент произошел 22 мая. Гаврилов вместе с девушкой заехал на автомобиле Chevrolet Corvette на территорию Татранского национального парка, где расположено озеро Морское Око.

В этой зоне движение частного транспорта запрещено. Попасть к озеру можно только пешком, на специальных шаттлах или конных упряжках.

Блогер сам опубликовал фото и видео поездки в соцсетях и заявил, что якобы они стали "первыми людьми в истории", которые заехали к Морскому Оку на машине.

Андрей Гаврилив у Морского Ока / Фото: instagram.com/andriy.gavryliv

Реакция польских властей

Сначала полиция Закопаного оштрафовала украинца на 100 злотых и начислила 8 штрафных баллов. Однако в Польше такое решение вызвало критику, поскольку за подобные нарушения предусмотрены значительно более суровые санкции — до 5 тысяч злотых штрафа.

Впоследствии пресс-секретарь полиции Закопаного Роман Вечорек пояснил, что правоохранители сначала не располагали полной информацией о фактическом маршруте блогера. По их словам, мужчина заявил, что лишь развернулся у шлагбаума, однако опубликованные в соцсетях фото свидетельствовали об обратном.

После скандала Гаврилив извинился перед поляками, заявив, что не знал о запрете въезда в заповедную зону.

Как отреагировал блогер

Сам Андрей Гаврилив в комментарии LVIV.MEDIA заявил, что не получал официального подтверждения о запрете и не знает, соответствует ли эта информация действительности. По его словам, он лишь слышал о таком решении.

Блогер пояснил, что пересек границу Украины на законных основаниях, поскольку подпадает под возрастную категорию мужчин 18–22 лет, которым разрешен выезд за пределы страны. Он также отметил, что оплатил штраф в Польше сразу после инцидента.

"Запретили мне въезд в Польшу — я и так не каждый день в ту Польшу ездил. Сначала закрыли границы. Единственная возможность была выезжать — это машины на ВСУ, на которых я ездил. Теперь приняли закон 18–22, ту Польшу и так не увидеть. Ну, если до дня рождения будет возможность поехать за границу, то поеду через Румынию", - сказал Гаврилив.

В то же время блогер подчеркнул, что не нанес ущерба природе или инфраструктуре.

Также Гаврилив пояснил, что поездка в Польшу была связана с закупкой автомобилей для нужд Вооруженных сил Украины, а визит в Морское Око стал спонтанным решением во время обратного пути.

Впоследствии блогер также записал видеообращение к польским властям, в котором прокомментировал инцидент:

О персонаже: Андрей Гаврилив

Андрей Гаврилив — львовский блогер, контент-креатор и инфлюенсер, известный своей активностью в TikTok и Instagram, а также громкими информационными поводами, связанными с его публичными видео и событиями в соцсетях.

Широкую популярность приобрел благодаря вирусным роликам, в которых часто показывает свой образ жизни, автомобили, путешествия и социальные эксперименты. В Instagram у него 883 тысячи подписчиков, а в TikTok — 2,3 млн.

