Алушта - "юг России": украинский блогер рекламирует отели оккупантов в своих видео

Кратко:
- Что рекламировал блогер
- Как его жена назвала украинский Крым
Украинский блогер из Одессы Петр Гутовский, который вместе с женой-китаянкой Ирис путешествует в авто-доме и снимает развлекательные ролики о путешествиях, прорекламировал отель в оккупированном Крыму, где назвал украинскую Алушту "юг России".
Реклама отеля в Крыму появилась в его последнем ролике на YouTube. Петр рекламирует отель, якобы позвонив своей жене. Она говорит название отеля, "на юге России".
Если загуглить этот отель, то становится понятно, что гостиница находится не "на юге России", а в украинской Алуште.
К слову, он во многих своих роликах рекламирует российские сервисы, а также ведет свои видео на русском языке. Если в видео есть цены в иностранной валюте, он их переводит в разные валюты, согласно курса, в том числе и в российские рубли.
О персоне: Петр Гутовский
Украинский блоггер-путешественник Петр Гутовский родился в Одессе и до своей популярности в Сети занимался моделингом. Некоторое время он жил в Чехии и работал на строительстве. Впоследствии решил кардинально изменить свою жизнь и эмигрировал в Китай. Там он преподавал английский язык для детей, а позже в ночном клубе познакомился со своей будущей женой - китаянкой Ирис.
