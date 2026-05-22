Алушта - "юг России": украинский блогер рекламирует отели оккупантов в своих видео

Петр Гутовский из Одессы называет Алуште "югом России"

https://stars.glavred.info/alushta-yug-rossii-ukrainskiy-bloger-reklamiruet-oteli-v-rf-v-svoih-video-10766840.html Ссылка скопирована

Украинский блогер-одессит рекламирует отели в оккупированном Крыму / Коллаж Главред, фото Instagram/petya_english

Кратко:

Что рекламировал блогер

Как его жена назвала украинский Крым

Украинский блогер из Одессы Петр Гутовский, который вместе с женой-китаянкой Ирис путешествует в авто-доме и снимает развлекательные ролики о путешествиях, прорекламировал отель в оккупированном Крыму, где назвал украинскую Алушту "юг России".

Украинский блогер назвал Алушту Россией / Скриншот YouTube

Реклама отеля в Крыму появилась в его последнем ролике на YouTube. Петр рекламирует отель, якобы позвонив своей жене. Она говорит название отеля, "на юге России".

видео дня

Отель в украинском Крыму / Скриншот YouTube

Если загуглить этот отель, то становится понятно, что гостиница находится не "на юге России", а в украинской Алуште.

Отель в украинском Крыму / Скриншот YouTube

К слову, он во многих своих роликах рекламирует российские сервисы, а также ведет свои видео на русском языке. Если в видео есть цены в иностранной валюте, он их переводит в разные валюты, согласно курса, в том числе и в российские рубли.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что легендарный украинский композитор Андрей Миколайчук рассказал о том, как потерял дом в Николаевской области.

Ранее также экс-солистка группы "ВИА Гра" Ева Бушмина прервала затяжное молчание и в новом интервью объявила о своем возвращении в Украину. Певица также откровенно рассказала, по каким причинам завершились ее отношения с бойфрендом.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Петр Гутовский Украинский блоггер-путешественник Петр Гутовский родился в Одессе и до своей популярности в Сети занимался моделингом. Некоторое время он жил в Чехии и работал на строительстве. Впоследствии решил кардинально изменить свою жизнь и эмигрировал в Китай. Там он преподавал английский язык для детей, а позже в ночном клубе познакомился со своей будущей женой - китаянкой Ирис.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред