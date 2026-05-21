"Вырыл себе землянку": известный композитор пострадал от обстрела армии РФ

Легендарный украинский композитор Андрей Миколайчук рассказал о том, как потерял дом в Николаевской области. В интервью Дмитрию Гордону он признался, что в последнее время жил в землянке.
Как сообщил Миколайчук, его дом пострадал от обстрела российских оккупантов. Жилье стало непригодным для жизни, а финансов на восстановление у композитора не хватало. Поэтому знаменитости пришлось выходить из положения и соорудить себе землянку для временного проживания.
"В Николаевской области все разбомбили — дом, который я строил. Да, его уже нет. Я зашел к парням, говорю: "Пошли, будем фотографировать". Пошли, сфотографировали, написал заявление. "Піду втоплюся у річці глибокій". Не надо было ничего строить. Я сейчас вырыл себе такую землянку: полметра вниз, сверху поставил, как эти чукчи в чуме — нормально", — поделился Андрей Михайлович.
Сейчас легендарный композитор старается жить сегодняшним днем и заниматься любимой работой. Финансовое положение знаменитости также остается плачевным — 66-летний артист признался, что его счета блокировали за неуплату коммунальных услуг.
"Денег нет. Только долги. Меня (счета — прим. ред.) арестовали недавно, потому что я не заплатил коммунальные. Я буквально на днях заплатил, и они разблокировали", — поделился Миколайчук.
Про персону: Андрей Миколайчук
Андрей Миколайчук - украинский певец, композитор, поэт и аранжировщик, сообщает Википедия. Автор и исполнитель популярных песен "Піду втоплюся", "Підпільник Кіндрат", "Наркомани", "Маріє". Имел яркий сценический образ, выступая в военных штанах-галифе и босиком.
