"Вырыл себе землянку": известный композитор пострадал от обстрела армии РФ

Автор хита "Піду втоплюся у річці глибокій" рассказал о своем горе.

https://stars.glavred.info/vyryl-sebe-zemlyanku-izvestnyy-kompozitor-postradal-ot-obstrela-armii-rf-10766630.html Ссылка скопирована

Андрей Миколайчук лишился дома / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

Дом Андрея Миколайчука разбомбили оккупанты

Как композитор живет сейчас

Легендарный украинский композитор Андрей Миколайчук рассказал о том, как потерял дом в Николаевской области. В интервью Дмитрию Гордону он признался, что в последнее время жил в землянке.

Как сообщил Миколайчук, его дом пострадал от обстрела российских оккупантов. Жилье стало непригодным для жизни, а финансов на восстановление у композитора не хватало. Поэтому знаменитости пришлось выходить из положения и соорудить себе землянку для временного проживания.

видео дня

Андрей Миколайчук - где он сейчас / скрин из видео

"В Николаевской области все разбомбили — дом, который я строил. Да, его уже нет. Я зашел к парням, говорю: "Пошли, будем фотографировать". Пошли, сфотографировали, написал заявление. "Піду втоплюся у річці глибокій". Не надо было ничего строить. Я сейчас вырыл себе такую землянку: полметра вниз, сверху поставил, как эти чукчи в чуме — нормально", — поделился Андрей Михайлович.

Сейчас легендарный композитор старается жить сегодняшним днем и заниматься любимой работой. Финансовое положение знаменитости также остается плачевным — 66-летний артист признался, что его счета блокировали за неуплату коммунальных услуг.

Андрей Миколайчук потерял дом / скрин из видео

"Денег нет. Только долги. Меня (счета — прим. ред.) арестовали недавно, потому что я не заплатил коммунальные. Я буквально на днях заплатил, и они разблокировали", — поделился Миколайчук.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что экс-солистка группы "ВИА Гра" Ева Бушмина прервала затяжное молчание и в новом интервью объявила о своем возвращении в Украину. Певица также откровенно рассказала, по каким причинам завершились ее отношения с бойфрендом.

Также Алла Кудлай эмоционально высказалась о певице-предательнице Таисии Повалий. Исполнительница поделилась воспоминаниями о давнем инциденте, который наглядно продемонстрировал истинное лицо Повалий и навсегда изменил отношение Кудлай к бывшей коллеге.

Вас может заинтересовать:

Про персону: Андрей Миколайчук Андрей Миколайчук - украинский певец, композитор, поэт и аранжировщик, сообщает Википедия. Автор и исполнитель популярных песен "Піду втоплюся", "Підпільник Кіндрат", "Наркомани", "Маріє". Имел яркий сценический образ, выступая в военных штанах-галифе и босиком.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред