Была парализована часть тела: известный блогер перенес опасную операцию

Кристина Трохимчук
27 апреля 2026, 11:39
Николас Карма рассказал о своих проблемах со здоровьем.
  Николас Карма перенес операцию на шею
  Почему блогер решился на рискованное вмешательство

Известный украинский блогер и певец Николас Карма, известный рубрикой "Сколько стоит ваш лук?" рассказал в Instagram об опасной операции, которую ему пришлось перенести из-за проблем со здоровьем. Из-за грыжи в шейном отделе позвоночника у знаменитости периодически были парализованы пальцы.

По словам Кармы, его здоровье серьезно пострадало из-за неудачного трюка, который он пытался выполнить несколько лет назад. В результате травмы в шейном отделе позвоночника образовалась грыжа, вызывавшая сильные боли и даже временный паралич пальцев. Блогер признался, что реабилитация не помогала, и он жил на обезболивающих.

"Последние 3 года я жил на терапии и обезболивающих. Когда боль и затерпание руки возвращалось – я просто терпел или снова пил обезболивающее, принимал заново курс лечения и реабилитацию. И так по кругу", — поделился Николас.

В конце концов блогер решился на рискованную операцию. Несмотря на сложность вмешательства, Карма не отступил, ведь последствия травмы значительно ухудшали качество его жизни. Даже после незначительных физических нагрузок у знаменитости начинались боли.

"Я обратился в больницу. Мне назначили терапию, я спросил об операции, потому что хотел жить без этого. В ответ услышал: "Категорически нет. Риск паралича – 50/50". Ведь рядом спинной мозг и риск задеть его", — рассказал блогер.

Николас показал весь процесс своей операции и сообщил радостную новость — после вмешательства его состояние начало улучшаться. В частности, он начал двигать пальцами, которые были парализованы после травмы.

Николас Карма (настоящее имя - Николай Бучак) - украинский блогер и певец. Ведет видеоблог "Скільки коштує Look?". Имеет более миллиона подписчиков в социальных сетях - Instagram и TikTok.

