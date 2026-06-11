"Поломан как мужчина": Тополя решился на признание о личном

Вы узнаете:
- Что случилось с Тарасом Тополей после развода
- Почему он не хочет вступать в отношения
Известный украинский певец и лидер группы "Антитела" Тарас Тополя дал откровенное интервью Маричке Падалко и признался, что пока не планирует вступать в новые серьезные отношения. Артист рассказал, как чувствует себя после развода.
Тополя уверяет, что сейчас в центре его внимания остаются дети и карьера. По мнению артиста, он пока не готов снова брать на себя большую ответственность, которую предполагают долгосрочные отношения.
"Этот кластер поломан как мужчина и потенциальный партнер в долговременных отношениях. Пока что вышел из строя. Спасибо, хватит быть в поисках. Для меня серьезные отношения — большая ответственность. Любовь — это большая работа над собой, над отношениями. Это энергетически и эмоционально очень затратный процесс, на который ты идешь добровольно через чувства. Пройдя определенный жизненный период, сейчас я не готов и не ищу серьезных отношений", — высказался лидер группы "Антитела".
Тарас признался, что после развода сразу стал объектом повышенного внимания девушек. Несмотря на огромное количество предложений о знакомстве, певец не изменяет своему принципу — большую часть времени сейчас он должен отдавать троим детям от Елены Тополи, с которой развелся в 2025 году.
"В соцсетях пишут и в личном общении. Ничего не делаю. Но кому-то говорю: "Я бы тебе не советовал со мной в ближайшее время ничего". Я далеко не готов к следующим отношениям", — считает Тополя.
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О персоне: Тарас Тополя
Тарас Тополя - украинский певец, солист и лидер поп-рок-группы Антитіла, с которой выпустил 7 альбомов, сообщает Википедия. В февраля 2022 года записался в ТРО, служил в ВСУ в качестве парамедика на протяжении 7 месяцев.
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