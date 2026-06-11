Звезду сериала "Кадетство" будут судить в Украине — в чем его обвиняют

Вы узнаете:
- Бориса Корчевникова будут судить в Украине
- В чем обвиняют звезду "Кадетства"
Российского актера и пропагандиста Бориса Корчевникова будут судить в Украине. Офис Генерального прокурора сообщил, что направил обвинительный акт против российской звезды в суд.
Внимание правоохранительных органов привлекла пропагандистская деятельность Корчевникова. Как генеральный директор телеканала "Спас" он активно героизировал вооруженную агрессию против Украины и поддерживал политику Кремля.
"В выступлениях в медиа, социальных сетях и публичных комментариях он призывал к захвату украинских территорий, оправдывал и героизировал вооруженную агрессию России, поддерживал военно-политическое руководство государства-агрессора и дискредитировал украинские власти", — сообщает Офис Генерального прокурора.
Также Борис Корчевников активно посещал временно оккупированные территории и использовал для оправдания агрессивной войны религиозные нарративы.
"Одним из ключевых инструментов его пропаганды была религиозная риторика. Из-за апелляций к вере, использования символики и цитат он манипулировал религиозными чувствами аудитории и продвигал идеологические нарративы Кремля", — рассказали правоохранители.
Борис Корчевников — чем известен
Борис Корчевников — известный российский тележурналист, телеведущий, продюсер и актер, получивший широкую популярность в середине 2000-х годов благодаря роли суворовца Ильи Синицына в сериале "Кадетство". Сменив актерскую карьеру на журналистику, он стал одним из главных лиц российского телевидения, став ведущим ток-шоу "Прямой эфир" и "Судьба человека" на телеканале "Россия-1". За распространение российской пропаганды в ходе вторжения России в Украину находится в санкционных списках всех стран Евросоюза, Украины и Швейцарии.
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Про персону: Борис Корчевников
Борис Корчевников - российский телеведущий, медиаменеджер, журналист, общественный деятель, пропагандист, актёр театра, кино и телевидения. За "распространение российской пропаганды" в ходе вторжения России в Украину находится в санкционных списках всех стран Евросоюза, Украины и Швейцарии.
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