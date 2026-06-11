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"Не вылезала": экс-директор Ротару раскрыл зависимость Пугачевой

Кристина Трохимчук
11 июня 2026, 10:01
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Знаменитая певица жила на широкую ногу.
Алла Пугачева сейчас
Алла Пугачева - зависимость / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева, Максим Галкин

Вы узнаете:

  • Какую зависимость имела Алла Пугачева
  • Как об этом узнал экс-директор Ротару

Экс-директор Софии Ротару Игорь Курылив откровенно рассказал о своем разговоре с Аллой Пугачевой, который раскрыл ее зависимость. В интервью Главкому он поделился, что артистка любила прожигать деньги в казино.

Разговор Пугачевой с Курыливом состоялся во время празднования 60-летия украинской певицы Софии Ротару в Ливадийском дворце возле Ялты. Во время обсуждения нового концертного директора Ротару Ольги Коняхиной легендарная певица отметила, что у них есть нечто общее.

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Алла Пугачева с палочкой
Алла Пугачева с палочкой / фото: instagram.com, Максим Галкин

"Мне Алла Борисовна говорит: "Игорь, у тебя есть какой-то тихий уголок? Хочу перекурить". Есть фотография, как мы сидим в беседке, пьем вино, и Алла курит. И она мне тогда рассказывает: "А Ольга-то ваша играет. Я ее все время в казино вижу". Алла и сама оттуда не вылезала", – поделился Игорь Курылив.

Азартные игры были не единственным пристрастием Аллы Пугачевой. Курить будущая звезда начала примерно в 10–13 лет. В период 2014–2015 годов, уже после рождения младших детей, Примадонна предприняла серьезную попытку завязать с прошлым и даже объявила, что благодаря помощи священника смогла полностью отказаться от сигарет. Позже Алла Борисовна честно призналась, что вернуться к курению ее заставили сильные нервные потрясения, обрушившиеся на нее в 2022 году на фоне вынужденного переезда.

Максим Галкин и Алла Пугачева
Максим Галкин и Алла Пугачева / фото: instagram.com, Максим Галкин

"Макс мне сказал: "Знаешь что, лучше кури". Ну нервничала я очень", — поделилась Пугачева в интервью Гордеевой.

Алла Пугачева
Алла Пугачева / инфографика: Главред

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Ранее Главред сообщал, что известные украинские исполнители Потап и Настя Каменских лишились именных табличек на Аллее звезд в Киеве. Памятные знаки артистов, которые в прошлом пользовались огромной популярностью в стране, были демонтированы.

Также украинская артистка София Ротару с самого начала полномасштабной войны не оставалась на родине постоянно. Вместо этого звезда предпочла обосноваться в одной из европейских стран, где и проводила некоторое время вместо своего поместья в Конча-Заспе.

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О персоне: Алла Пугачева

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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