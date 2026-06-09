"Ее не было в Украине": стало известно, где жила Ротару во время войны

София Ротару проводит время в Европе.

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София Ротару - где сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару

Вы узнаете:

София Ротару выезжала из Украины во время войны

Где жила София Ротару

Легендарная украинская певица София Ротару не была в Украине все время после начала полномасштабного вторжения. Как рассказал бывший директор концертных программ артистки Игорь Курилов "Главкому", исполнительница предпочитала проводить время в одной из европейских стран.

По словам Курилова, он несколько раз сталкивался с недостоверной информацией о местонахождении певицы. Несмотря на уверения Аурики Ротару, артистка покидала Украину и находилась в другой стране.

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Где живет София Ротару / фото: instagram.com, София Ротару

"С прошлым днем рождения не поздравлял, потому что ее не было в Украине. Хотя с Аурикой мы общаемся, и она говорит, что Соня в Маршинцах (село в Черновицкой области), а она в это время на Сицилии", — поделился бывший директор.

Также он отметил, что София Михайловна не забывает и о своем поместье в Конча-Заспе. Там знаменитость занимается сельским хозяйством.

София Ротару в Киеве / фото: instagram.com, nunziogarofaloph

"Да, Соня мне говорила: "Я и тебе здесь домик построю. Будешь уток, гусей выращивать...". Но я отказался", — признался Курилов.

София Ротару / инфографика: Главред

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Ранее Главред сообщал, что украинский телеведущий Вячеслав Соломка откровенно рассказал об опыте взаимодействия со своим коллегой Владимиром Остапчуком. Он признался, что коммуникация с шоуменом не всегда оставляла у него приятные впечатления.

Также Олег Винник отметился очередной странной выходкой в соцсетях. Исполнитель с женой Таюне решили прогуляться по европейским улочкам. Артист опубликовал видеоролик с оригинальным "ответом" хейтерам, в котором он лает на улице.

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О персоне: София Ротару София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

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