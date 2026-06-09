Лаял на улице: странная выходка Винника попала на видео

Певец решил ответить хейтерам, но что-то пошло не так.

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Олег Винник - скандал / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

Олег Винник прогулялся с женой

Почему он лаял на улице

Украинский скандальный певец Олег Винник, который уехал в Германию в начале полномасштабной войны в Украине, прославился новой странной выходкой. На видео, которое артист выложил в Instagram, попал его "ответ хейтерам".

Винник с женой Таюне решили прогуляться по европейским улочкам. Вместе они наслаждались видами на набережной и посещали достопримечательности Праги. Исполнитель заявил, что будет не против общения с поклонниками.

видео дня

Олег Винник и Таюне в Праге / скрин из видео

"Наслаждаемся друг другом и этим прекрасным городом. Гуляем по уютным улочкам Праги. Спасибо всем, кто подходит поздороваться, сказать теплые слова или просто улыбнуться. Это очень заряжает и вдохновляет", — написал Олег.

Однако всю счастливую атмосферу (а для саундтрека своего променада певец выбрал песню "Счастье") нарушил финал видеоролика. Исполнитель решил ответить всем критикам и для этого почему-то стал лаять на улице.

"А в конце — ответ хейтерам на их языке", — написал Винник.

Олег Винник залаял на улице / скрин из видео

Олег Винник — скандалы

Певец спровоцировал волну жесткой критики из-за побега из Украины в начале полномасштабной войны и своего отношения к языковому вопросу. Вернувшись на сцену в 2025 году с концертом в Праге, артист оскандалился исполнением русскоязычных хитов, хотя ранее уверял, что его тошнит от русского языка. Также Винник открыто выступил против запрета русского языка в Украине, заявив, что "напал не язык, а Путин".

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О персоне: Олег Винник Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

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