"Злобный": известный ведущий раскрыл нелицеприятное об Остапчуке

Вячеслав Соломка откровенно рассказал об отношениях с коллегой.

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Вячеслав Соломка про Владимира Остапчука / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Владимир Остапчук, Вячеслав Соломка

Вы узнаете:

Вячеслав Соломка поделился информацией о Владимире Остапчуке

Что ведущий рассказал о коллеге

Известный украинский ведущий Вячеслав Соломка поделился откровенными признаниями об опыте общения с Владимиром Остапчуком. В интервью "Наодинці з гламуром" он признался, что общение с коллегой не всегда приносило ему удовольствие.

По словам Соломки, неприятное впечатление об известном ведущем у него сложилось еще во время проб для утреннего шоу "Підйом". Уже тогда от знаменитости чувствовались высокомерие и незаинтересованность в построении позитивных отношений с коллегами.

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Владимир Остапчук эмигрировал в Канаду / фото: instagram.com, Владимир Остапчук

"Когда он приходил на пробы, то смотрел на нас свысока, и от него исходили такие негативные вибрации. С тех пор мы никогда не были в дружеских отношениях", — заявил Вячеслав.

Ведущий подчеркнул, что отрицательная аура стала частью имиджа звезды. Тем не менее знаменитость считает это особенностью характера Остапчука.

Вячеслав Соломка про Владимира Остапчука / фото: instagram.com, Вячеслав Соломка

"Вот есть шарм положительный, а есть — отрицательный. Вот он очаровательный человек, но он злобный. Это не в обиду, но вот такие особенности характера", — подытожил Соломка.

Владимир Остапчук / инфографика: Главред

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О персоне: Владимир Остапчук Владимир Остапчук - украинский ведущий (Танцы со звездами, Маска, Евровидение-2017, Співають всі), актер (кино и дубляж) и комик. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через два года развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В марте 2024 года пара расписалась, а в декабре Катя Остапчук подарила шоумену сына Тимофея.

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