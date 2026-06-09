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"Такого мужчину": Никитюк обратилась к жениху и раскрыла его прозвище

Кристина Трохимчук
9 июня 2026, 11:02
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Ведущая поздравила любимого с днем рождения.
Леся Никитюк жених - Дмитрий Бабчук
Леся Никитюк жених - Дмитрий Бабчук / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дмитрий Бабчук, Леся Никитюк

Вы узнаете:

  • Дмитрию Бабчуку исполнилось 30 лет
  • Как его поздравила Леся Никитюк

Известная украинская ведущая Леся Никитюк трогательно поздравила своего возлюбленного Дмитрия Бабчука с днем рождения в Instagram. Военнослужащий отпраздновал юбилей — ему исполнилось 30 лет.

Никитюк выложила в соцсети фотографию своего избранника и в своей шутливой манере рассказала о его важной дате.

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"Не, ну такого мужчину грех не поздравить с днем рождения", — написала Леся.

Леся Никитюк поздравила жениха
Леся Никитюк поздравила жениха / скрин из Instagram

Также ведущая опубликовала нежный снимок Бабчука с сыном Оскаром из личного архива и раскрыла милое прозвище своего любимого.

"С днем рождения, Розмалевкин", — пожелала Никитюк.

Сам Дмитрий Бабчук в свой важный день подчеркнул, что отдал защите Родины треть своей жизни. Военнослужащий поблагодарил семью за поддержку.

Как Леся Никитюк назвала Дмитрия Бабчука
Как Леся Никитюк назвала Дмитрия Бабчука / скрин из Instagram

"Сегодня мне исполнилось 30 лет — 10 из которых посвящены военному делу. Хочу сказать только одно: служба и война многому меня научили. Оценивая пройденный путь, могу с уверенностью сказать, что я им доволен. Хочу поблагодарить свою семью, которая меня во всем понимает и поддерживает, а также отдельно выразить слова благодарности своим друзьям. Хочу, чтобы каждый из нас дожил и увидел, чем же все это закончится", — написал жених Леси Никитюк.

Леся Никитюк
Леся Никитюк / инфографика: Главред

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О персоне: Леся Никитюк

Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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