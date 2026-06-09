"Никаких подачек": Фреймут сделала редкое признание про отношения

Вы узнаете:
- Что происходит в личной жизни Оли Фреймут
- В каких отношениях она с бывшими партнерами
Известная украинская ведущая Оля Фреймут, которая после начала полномасштабного вторжения переехала с детьми в Лондон, решилась на откровения о своей личной жизни в Instagram. Знаменитость процитировала классика и рассказала о своих принципах общения с бывшими партнерами.
Фреймут начала свою речь с цитаты знаменитого писателя Оскара Уайльда, который, по ее мнению, точно передал суть завершения любовных отношений. Ведущая считает, что рано или поздно любая романтическая история может подойти к концу.
"Цитата дня: "Когда мужчина когда-то любил женщину, он сделает для нее все что угодно, кроме одного: продолжать любить ее". Оскар Уайльд", — поделилась Оля.
Ведущая провела параллели со своей личной жизнью. Оказалось, что звезда не спешит сжигать мосты с бывшими партнерами и остается с ними в хороших отношениях. Несмотря на это, Оля не рассчитывает на какие-либо бонусы из-за общего прошлого.
"Я согласна. Поэтому у меня хорошие отношения со всеми бывшими, потому что я от них ничего не ожидаю, не рассчитываю на их чувства, и мне от них не требуется никаких подачек. Поэтому, когда люди разводятся, мужчина из чувства вины готов отдать женщине все — поместья, машины, последнее, все, но не кусок своего сердца", — считает Фреймут.
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О персоне: Ольга Фреймут
Ольга Фреймут - (настоящее имя при рождении Ольга Михайловна Конык, сейчас - Локотко) - украинская телеведущая, журналистка, писательница и модель.
Прославилась в качестве ведущей программ "Подъем", "Шоумания", "Кто сверху?", "Ревизор" на "Новом канале",а также "Голос страны. Перезагрузка" и "Инспектор Фреймут" на телеканале "1+1". В 2018 году стала "Директором школы панянок" в реалити-шоу "От пацанки до панянки". В 2020 году стала участницей проекта "Танцы со звездами", сообщает "Википедия".
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