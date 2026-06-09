"Никаких подачек": Фреймут сделала редкое признание про отношения

Ведущая рассказала о своих отношениях с бывшими.

https://stars.glavred.info/nikakih-podachek-freymut-sdelala-redkoe-priznanie-pro-otnosheniya-10771349.html Ссылка скопирована

Оля Фреймут про бывших / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Оля Фреймут

Вы узнаете:

Что происходит в личной жизни Оли Фреймут

В каких отношениях она с бывшими партнерами

Известная украинская ведущая Оля Фреймут, которая после начала полномасштабного вторжения переехала с детьми в Лондон, решилась на откровения о своей личной жизни в Instagram. Знаменитость процитировала классика и рассказала о своих принципах общения с бывшими партнерами.

Фреймут начала свою речь с цитаты знаменитого писателя Оскара Уайльда, который, по ее мнению, точно передал суть завершения любовных отношений. Ведущая считает, что рано или поздно любая романтическая история может подойти к концу.

видео дня

Ольга Фреймут - личная жизнь / фото: instagram.com, Ольга Фремут

"Цитата дня: "Когда мужчина когда-то любил женщину, он сделает для нее все что угодно, кроме одного: продолжать любить ее". Оскар Уайльд", — поделилась Оля.

Ведущая провела параллели со своей личной жизнью. Оказалось, что звезда не спешит сжигать мосты с бывшими партнерами и остается с ними в хороших отношениях. Несмотря на это, Оля не рассчитывает на какие-либо бонусы из-за общего прошлого.

Оля Фреймут - отношения / фото: instagram.com, Оля Фреймут

"Я согласна. Поэтому у меня хорошие отношения со всеми бывшими, потому что я от них ничего не ожидаю, не рассчитываю на их чувства, и мне от них не требуется никаких подачек. Поэтому, когда люди разводятся, мужчина из чувства вины готов отдать женщине все — поместья, машины, последнее, все, но не кусок своего сердца", — считает Фреймут.

Ольга Фреймут / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что рок-музыкант и фронтмен группы "Машина времени" Андрей Макаревич, обосновавшийся в Израиле, едва не пострадал во время недавней ракетной атаки со стороны Ирана. Подробностями пережитого поделилась супруга исполнителя Эйнат Кляйн.

Также украинский исполнитель EL Кравчук разоткровенничался о близкой связи с матерью и объяснил, почему они до сих пор делят общую жилплощадь. Артист признался, что мама родила его в довольно зрелом возрасте и недавно пережила страшную потерю.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Ольга Фреймут Ольга Фреймут - (настоящее имя при рождении Ольга Михайловна Конык, сейчас - Локотко) - украинская телеведущая, журналистка, писательница и модель.

Прославилась в качестве ведущей программ "Подъем", "Шоумания", "Кто сверху?", "Ревизор" на "Новом канале",а также "Голос страны. Перезагрузка" и "Инспектор Фреймут" на телеканале "1+1". В 2018 году стала "Директором школы панянок" в реалити-шоу "От пацанки до панянки". В 2020 году стала участницей проекта "Танцы со звездами", сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред