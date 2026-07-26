Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Суд арестовал: популярного российского композитора подозревают в мошенничестве

Алена Кюпели
26 июля 2026, 12:09
google news Подпишитесь
на нас в Google
Композитора Игоря Крутого подозревают в мошенничестве на огромную сумму денег.
Игорь Крутой сдедал признание
Игорь Крутой попал в скандал / Коллаж Главред, фото Instagram/igorkrutoy65

Кратко:

  • Что сделал Игорь Крутой
  • Как он комментирует ситуацию

В США суд арестовал квартиру популярного российского композитора Игоря Крутого, который молчит о военном вторжении России в Украину.

Как пишут российские пропагандисты, суд наложил арест на элитную недвижимость Игоря Крутого в Майами. Композитора и его жену обвиняют в мошенничестве.

видео дня

Элитные апартаменты Крутого площадью около 450 квадратных метров расположены на закрытом острове в Майами, где недвижимость считается одной из самых престижных. Композитор приобрел их примерно за 7,5 миллиона долларов, а попасть на остров можно исключительно по воде или на вертолете. По соседству с ним живут миллиардер Джефф Безос, а также Иванка Трамп.

Игорь Крутой
Игорь Крутой попал в скандал / Экспресс-газета

За последние годы жилье значительно прибавило в цене: сегодня его рыночная стоимость оценивается почти в 14 миллионов долларов. При этом владельцам приходится ежегодно тратить около 140 тысяч долларов только на содержание недвижимости.

Интересно, что неподалеку, примерно в полукилометре, семье Крутых принадлежит еще одна роскошная квартира. Эти апартаменты оцениваются примерно в 30 миллионов долларов и зарегистрированы на супругу композитора Ольгу Крутую и принадлежащий ей трастовый фонд.

Пропагандисты также пишут, что история со скандальной квартирой началась еще в 2017 году, когда миллиардер Олег Бурлаков захотел купить эту квартиру. Однако в 2021 году он умер от ковида, и сделка сорвалась. Чуть позже сестра и дочери Бурлакова обвинили семью Крутого в мошенничестве. По их словам, деньги за квартиру были переданы, но право собственности они так и не получили.

Где расположена квартира Крутого
Где расположена квартира Крутого / Фото Mash

Пока квартира находится в аресте, ее нельзя продавать, дарить и переоформлять, но можно сдавать в аренду.

Композитор Крутой и его близкие ситуацию никак не комментируют. Ранее представители семьи заявляли, что эта недвижимость в Майами им больше не принадлежит. Правда, Ольга и Игорь Крутые в судебных документах все еще значатся как ответчики.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что известная украинская актриса Екатерина Кузнецова, которая недавно рассказала о том, сколько зарабатывают украинские актеры, рассказала своим поклонникам о том, как ей удается поддерживать стройную фигуру.

Ранее также скандальная российская певица Маша Распутина, которая поддерживает террористическую войну РФ в Украине, появилась на публичном мероприятии и ошарашила своим уставшим, старым и страшным видом.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Игорь Крутой

Игорь Крутой - советский, украинский и российский эстрадный композитор, продюсер, пианист, певец. Народный артист России (1996), народный артист Украины (2011), лауреат премии Ленинского комсомола (1989). К слову, артист родился в Украине, в районном центре Гайворон.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Игорь Крутой новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Температура резко подскочит до +38: когда Украину накроет волна адской жары

Температура резко подскочит до +38: когда Украину накроет волна адской жары

11:48Синоптик
Кремль вскоре испытает НАТО, пока Трамп занят Ираном - разведка Британии

Кремль вскоре испытает НАТО, пока Трамп занят Ираном - разведка Британии

10:04Мир
РФ ударила "Бандеролью" по дому в Харькове: есть погибший, среди раненых - дети

РФ ударила "Бандеролью" по дому в Харькове: есть погибший, среди раненых - дети

09:57Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Бункер размером с город: как устроен засекреченный подземный мегаполис

Бункер размером с город: как устроен засекреченный подземный мегаполис

Будет лежать до нового урожая и даже дольше: китайский метод хранения чеснока

Будет лежать до нового урожая и даже дольше: китайский метод хранения чеснока

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с пчелами за 19 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с пчелами за 19 с

Как летом разгладить футболку за две минуты без утюга — лайфхак

Как летом разгладить футболку за две минуты без утюга — лайфхак

Мобилизация по-новому: какие изменения готовит Драпатый, что будет с ТЦК и "бусификацией"

Мобилизация по-новому: какие изменения готовит Драпатый, что будет с ТЦК и "бусификацией"

Последние новости

12:31

Вредители будут просто убегать из сада: секретное средство есть на каждой кухне

12:24

Деньги не вернуть: люди жалуются на блокировку счетов ПриватБанка

12:09

Суд арестовал: популярного российского композитора подозревают в мошенничестве

12:02

Гороскоп на завтра, 27 июля: Близнецам — перемены, Весам — споры

11:48

Температура резко подскочит до +38: когда Украину накроет волна адской жары

С Драпатым россиянам на фронте будет "весело", в РФ запылают не только НПЗ и Wildberries – КоваленкоС Драпатым россиянам на фронте будет «весело», в РФ запылают не только НПЗ и Wildberries – Коваленко
11:36

"Трансвестит шоу": в РФ высмеяли престарелую путинистку Распутину

11:17

Ночная атака на Киев: сколько баллистики удалось сбить ПВО

10:57

Что может резко изменить курс валют: назван главный риск для доллара и евро

10:57

Катя Кузнецова поделилась секретом роскошной фигуры

Реклама
10:04

Кремль вскоре испытает НАТО, пока Трамп занят Ираном - разведка Британии

09:57

РФ ударила "Бандеролью" по дому в Харькове: есть погибший, среди раненых - дети

09:33

Оккупанты идут на штурм ради одного: "Мадяр" раскрыл схему РФ

09:22

Картофеля будет вдвое больше: огородник показал "ленивый" способ, побивший рекордыВидео

09:06

Иран обвинил Украину в обстреле своего судна и пригрозил "ответом"

08:39

Громкая ночь в Крыму: дроны поразили Таврическую ТЭС, что известно об атакеВидео

07:28

РФ атаковала Киев баллистикой: вспыхнули пожары, сгорел складФото

07:10

Россия лгала веками: где на самом деле впервые упомянули название УкраиныВидео

05:05

Кот, метла и подходящий день — как правильно переехать по народным приметам

04:32

Будет лежать до нового урожая и даже дольше: китайский метод хранения чеснокаВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с пчелами за 19 с

Реклама
03:29

Как летом разгладить футболку за две минуты без утюга — лайфхак

03:03

Соль меняет вкус блюда — когда её нужно добавлять, чтобы не испортить еду

01:35

Ученые нашли поверхность Марса на Земле: где находится самое загадочное озеро

00:16

Предложение Токаева о заморозке войны: у Путина опозорились циничным ответом

25 июля, суббота
23:13

Посадить один раз — и любоваться годами: названы самые неприхотливые цветыВидео

22:22

Лето или зима — когда лучше клеить обои: 5 основных правил ремонта

22:20

"Золотая Дзига-2026": названы победители кинопремии

22:06

Защита от молнии в квартире: что категорически запрещено делать

21:43

Мобилизация в РФ уже не предел: Зеленский раскрыл следующий шаг ПутинаВидео

21:18

Оккупанты нанесли удар по складу логистического оператора в ЗапорожьеФотоВидео

20:39

Горькие огурцы больше не проблема: как заготовить идеальную закуску на зиму

20:37

Астрологи назвали месяцы рождения людей с выдающимся красноречием

20:36

Сибига разнес игру РФ в "дипломатию": раскрыта настоящая цель Путина

20:02

Любовный гороскоп на 27 июля — 2 августа: Девам — брак, Весам — честность

19:57

Гороскоп на завтра, 26 июля: Водолеям — подарок, Ракам — проблема

19:35

Украинские войска впервые уничтожили российский "аналог" HIMARS - СМИ

19:29

Сад как в лесной сказке: какие растения превратят тень под деревьями в красотуВидео

19:10

Тышкевич раскрыл сценарий: переговоры Украины и РФ к осени и новое соглашение по зернумнение

19:07

Капуста завяжется 100% и кочаны будут крупными: огородник поделился секретомВидео

18:47

День работника торговли 2026 года в Украине: поздравления, картинки и открытки

Реклама
18:43

Украина ударила по кораблям из Ирана: в Defense Express раскрыли подробности атаки

18:37

"Гибнут люди братских народов": Токаев предложил Путину заморозить войну в Украине

18:36

Следующая цель может изменить все: раскрыты новые планы ударов по объектам РФВидео

18:17

Непривычное для иностранцев украинское слово: что оно означает

18:02

Драпатый предотвратил опасный сценарий для ВСУ: о каком риске идет речь

17:49

Пугачева назвала два условия для приезда в Киев: "Давайте побыстрее"Видео

17:42

Розы будут цвести до осени: секретный прием убережет кусты от опасного недугаВидео

17:33

Второй урожай огурцов — реален: агроном показал, что нужно сделать за одну неделюВидео

17:13

"Простите, мне больно": Джон Бон Джови прервал концерт и покинул сценуВидео

16:54

"Пусть боятся": Коваленко раскрыл, что ждет РФ на фронте с приходом Драпатого

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости Одессы

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять