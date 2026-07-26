Суд арестовал: популярного российского композитора подозревают в мошенничестве

Композитора Игоря Крутого подозревают в мошенничестве на огромную сумму денег.

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Игорь Крутой попал в скандал / Коллаж Главред, фото Instagram/igorkrutoy65

Кратко:

Что сделал Игорь Крутой

Как он комментирует ситуацию

В США суд арестовал квартиру популярного российского композитора Игоря Крутого, который молчит о военном вторжении России в Украину.

Как пишут российские пропагандисты, суд наложил арест на элитную недвижимость Игоря Крутого в Майами. Композитора и его жену обвиняют в мошенничестве.

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Элитные апартаменты Крутого площадью около 450 квадратных метров расположены на закрытом острове в Майами, где недвижимость считается одной из самых престижных. Композитор приобрел их примерно за 7,5 миллиона долларов, а попасть на остров можно исключительно по воде или на вертолете. По соседству с ним живут миллиардер Джефф Безос, а также Иванка Трамп.

Игорь Крутой попал в скандал / Экспресс-газета

За последние годы жилье значительно прибавило в цене: сегодня его рыночная стоимость оценивается почти в 14 миллионов долларов. При этом владельцам приходится ежегодно тратить около 140 тысяч долларов только на содержание недвижимости.

Интересно, что неподалеку, примерно в полукилометре, семье Крутых принадлежит еще одна роскошная квартира. Эти апартаменты оцениваются примерно в 30 миллионов долларов и зарегистрированы на супругу композитора Ольгу Крутую и принадлежащий ей трастовый фонд.

Пропагандисты также пишут, что история со скандальной квартирой началась еще в 2017 году, когда миллиардер Олег Бурлаков захотел купить эту квартиру. Однако в 2021 году он умер от ковида, и сделка сорвалась. Чуть позже сестра и дочери Бурлакова обвинили семью Крутого в мошенничестве. По их словам, деньги за квартиру были переданы, но право собственности они так и не получили.

Где расположена квартира Крутого / Фото Mash

Пока квартира находится в аресте, ее нельзя продавать, дарить и переоформлять, но можно сдавать в аренду.

Композитор Крутой и его близкие ситуацию никак не комментируют. Ранее представители семьи заявляли, что эта недвижимость в Майами им больше не принадлежит. Правда, Ольга и Игорь Крутые в судебных документах все еще значатся как ответчики.

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О персоне: Игорь Крутой Игорь Крутой - советский, украинский и российский эстрадный композитор, продюсер, пианист, певец. Народный артист России (1996), народный артист Украины (2011), лауреат премии Ленинского комсомола (1989). К слову, артист родился в Украине, в районном центре Гайворон.

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