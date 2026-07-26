Катя Кузнецова поделилась секретом роскошной фигуры

Кратко:
- Как следит за собой Кузнецова
- Что она рассказала подписчикам
Известная украинская актриса Екатерина Кузнецова, которая недавно рассказала о том, сколько зарабатывают украинские актеры, рассказала своим поклонникам о том, как ей удается поддерживать стройную фигуру.
Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, отвечая на вопросы своих подписчиков.
"Так много вопросов о питании и тренировках. Мои прекрасные, спасибо вам", - говорит она.
По словам артистки, она занимается барре 3-4 раза в неделю. Кроме того, она параллельно играет в падел. "Питаюсь два раза в день - поздний завтрак и поздний обед, если есть тренировка, то могу 3 раза в день есть. Разрешаю себе есть все, знаю, что отработаю", - говорит актриса.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал, что знаменитая латвийская певица Лайма Вайкуле 24 июля открыла свой авторский фестиваль в Юрмале. Во время мероприятия артистка преподнесла неожиданный сюрприз зрителям, впервые исполнив со сцены новую песню на украинском языке.
Ранее украинский стронгмен и народный депутат Василий Вирастюк впервые за долгое время вышел в свет со своей новой избранницей Ириной. Кадрами с семейного торжества спортсмен поделился на своей странице.
Вас также может заинтересовать:
- Актриса Катя Кузнецова рассказала, как ей угрожал муж Симоньян: что он хотел
- Привело под венец: актриса Катя Кузнецова призналась в романе на съемках
- "Это больно": Катя Кузнецова сделала признание о разрыве с мужем-россиянином
О персоне: Катерина Кузнецова
Катерина Кузнецова - украинская актриса театра и кино, звезда российского сериала "Кухня". Она родилась 12 июля 1987 года в Киеве. Отец - футболист, заслуженный мастер спорта Олег Кузнецов, мать - украинская легкоатлетка Алла Борисенко.
Как пишет Википедия, Кузнецова мечтала стать оперной певицей, но решила поступать в театральный.
В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, она выехала из РФ, выступив с критикой и осуждением российского военного вторжения в Украину.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред