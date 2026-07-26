Катя Кузнецова поделилась секретом роскошной фигуры

Украинская актриса Катя Кузнецова рассказала, как остается в шикарной форме.

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Катя Кузнецова рассказала, что делает для своего тела / Коллаж Главред, фото Instagram/katykino

Кратко:

Как следит за собой Кузнецова

Что она рассказала подписчикам

Известная украинская актриса Екатерина Кузнецова, которая недавно рассказала о том, сколько зарабатывают украинские актеры, рассказала своим поклонникам о том, как ей удается поддерживать стройную фигуру.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, отвечая на вопросы своих подписчиков.

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"Так много вопросов о питании и тренировках. Мои прекрасные, спасибо вам", - говорит она.

Катя Кузнецова поделилась секретом стройной фигуры / Фото Instagram/katykino

По словам артистки, она занимается барре 3-4 раза в неделю. Кроме того, она параллельно играет в падел. "Питаюсь два раза в день - поздний завтрак и поздний обед, если есть тренировка, то могу 3 раза в день есть. Разрешаю себе есть все, знаю, что отработаю", - говорит актриса.

Катя Кузнецова в отличной форме / Фото Instagrm/katykino

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О персоне: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова - украинская актриса театра и кино, звезда российского сериала "Кухня". Она родилась 12 июля 1987 года в Киеве. Отец - футболист, заслуженный мастер спорта Олег Кузнецов, мать - украинская легкоатлетка Алла Борисенко. Как пишет Википедия, Кузнецова мечтала стать оперной певицей, но решила поступать в театральный. В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, она выехала из РФ, выступив с критикой и осуждением российского военного вторжения в Украину.

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