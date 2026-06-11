"Спим отдельно": Сумская раскрыла неожиданные детали отношений с мужем

Вы узнаете:
- Почему Ольга Сумская с мужем спят в разных комнатах
- Как это изменило отношения актрисы
Известная украинская актриса Ольга Сумская призналась, что спит с мужем в разных комнатах. По мнению знаменитости, которое она озвучила в интервью РБК-Украина LIFE, такое решение только помогло укрепить их брак.
По словам актрисы, разойтись по разным спальням пара решила после переезда в более просторную квартиру. Сумская видит только плюсы в раздельном сне и считает, что это добавило в их брак новые эмоции.
"У нас отдельные спальни. Признаюсь, мы спим отдельно с какого-то определенного времени. Просто когда квартира стала больше, мы решили сделать отдельные спальни. Это нормально, это комфортно. И когда утром муж стучит с кофе, например: "Графиня, можно к вам?" Боже, какая это романтика", – высказалась Ольга.
Несмотря на 30 лет брака с Виталием Борисюком, актриса продолжает искать способы укрепить эмоциональную близость с мужем. Помогает в этом и характер любимого знаменитости — он не перестает удивлять супругу романтичными жестами.
"Я успеваю соскучиться. Это классно. Поэтому, если вы чего-то боитесь, скажем, потерять какую-то близость, наоборот, это еще больше разжигает... Виталик удивляет меня всегда за все эти годы. Это романтик", – призналась Сумская.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что Офис Генерального прокурора Украины направил в суд обвинительный акт против российского актера и телеведущего Бориса Корчевникова. Теперь дело в отношении пропагандиста будет рассматриваться в украинском суде в официальном порядке.
Также экс-директор Софии Ротару Игорь Курылив поделился подробностями разговора с Аллой Пугачевой, проливающего свет на ее зависимости. По словам продюсера, увлечение азартными играми являлось одной из нескольких вредных привычек, которым была подвержена певица.
Вас может заинтересовать:
- Сын Джоли неадекватно вел себя на выпускном: что он сделал
- "Не вылезала": экс-директор Ротару раскрыл зависимость Пугачевой
- Звезду сериала "Кадетство" будут судить в Украине — в чем его обвиняют
О персоне: Ольга Сумская
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред