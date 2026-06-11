"Спим отдельно": Сумская раскрыла неожиданные детали отношений с мужем

Актриса считает, что их решение помогло вернуть огонь в отношения.

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Ольга Сумская - муж / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумская

Вы узнаете:

Почему Ольга Сумская с мужем спят в разных комнатах

Как это изменило отношения актрисы

Известная украинская актриса Ольга Сумская призналась, что спит с мужем в разных комнатах. По мнению знаменитости, которое она озвучила в интервью РБК-Украина LIFE, такое решение только помогло укрепить их брак.

По словам актрисы, разойтись по разным спальням пара решила после переезда в более просторную квартиру. Сумская видит только плюсы в раздельном сне и считает, что это добавило в их брак новые эмоции.

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Виталий Борисюк - муж Ольги Сумской / фото: instagram.com, Ольга Сумская

"У нас отдельные спальни. Признаюсь, мы спим отдельно с какого-то определенного времени. Просто когда квартира стала больше, мы решили сделать отдельные спальни. Это нормально, это комфортно. И когда утром муж стучит с кофе, например: "Графиня, можно к вам?" Боже, какая это романтика", – высказалась Ольга.

Несмотря на 30 лет брака с Виталием Борисюком, актриса продолжает искать способы укрепить эмоциональную близость с мужем. Помогает в этом и характер любимого знаменитости — он не перестает удивлять супругу романтичными жестами.

Ольга Сумская - личная жизнь / фото: instagram.com, Ольга Сумская

"Я успеваю соскучиться. Это классно. Поэтому, если вы чего-то боитесь, скажем, потерять какую-то близость, наоборот, это еще больше разжигает... Виталик удивляет меня всегда за все эти годы. Это романтик", – призналась Сумская.

Ольга Сумская / инфографика: Главред

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О персоне: Ольга Сумская Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

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