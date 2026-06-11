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"Нос — каляка-маляка": Киркоров в отчаянии из-за неудачной пластики

Кристина Трохимчук
11 июня 2026, 16:08
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Певец изуродовал себе лицо.
Новый нос Филиппа Киркорова
Новый нос Филиппа Киркорова / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Вы узнаете:

  • Как выглядит Киркоров после неудачной операции на носу
  • Как певец комментирует свое преображение

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, стал посмешищем после неудачной операции на носу. Артист впервые отреагировал на свои изменения, сообщают росСМИ.

После первых выходов в свет после операции Киркоров получил шквал критики и насмешек из-за изуродованного пластикой лица. Долгое время певец отмалчивался и не комментировал изменения после операции, но вскоре не выдержал и с иронией высказался о новой внешности.

видео дня
Филипп Киркоров - пластическая операция
Филипп Киркоров - пластическая операция / фото: instagram.com, Филипп Киркоров

"Я постоянно что-то делаю с собой, не устаю заниматься этим. Это в моем стиле. Нос — каляка-маляка, что получилось, видишь, как... Какая красотка неземная!", — сыронизировал путинист.

Как сообщают российские Telegram-каналы, артист до сих пор не может свыкнуться со своим новым лицом. По словам инсайдеров из команды Филиппа, он все еще пытается убедить себя в хорошем эффекте от операции.

Филипп Киркоров после пластики
Филипп Киркоров после пластики / скрин из видео

"Ну это же ужас. Был породистый, красивый мужчина, и взял — испортил себя. И ведь видно, что сам не рад. Ходит, в зеркала заглядывает, ищет одобрения, спрашивает у всех: "Правда же, помолодел? Правда же, профиль стал более точеным?" А кто ему скажет, что нет? Все от него зависят и все знают, какой он в гневе", — высказался сотрудник Киркорова.

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О персоне: Филипп Киркоров

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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