Лучшая подруга Натальи Могилевской высказалась об ее приемных детях - детали

Украинская известная дизайнер и писательница Ольга Навроцкая поделилась, что ее лучшая подруга Наталья Могилевская обрела то, что хотела, когда удочерила приемных детей.
В интервью для Алины Доротюк Ольга рассказала о том, что обожает смотреть в соцсетях кадры с детьми Могилевской.
"Наташа этого хотела, она это получила. Она в этом расцвела невероятно просто! Я обожаю смотреть эти все ее Stories. Это прекрасно", – отметила Навроцкая.
Также дизайнер уточнила, что певица не побоялась взять на себя большую ответственность.
"Взять на себя такую ответственность, полюбить и дать им столько, сколько она дает, – им так повезло, этим детям. Невероятно просто", – подытожила подруга Натальи.
Смотрите видео интервью Натальи Могилевской:
Кто такая Наталья Могилевская?
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
Наталья Могилевская - последние новости по теме
Отметим, Наталья Могилевская не перестает удивлять своими добрыми делами, недавно артистка приютила восемь котят, которых нашла возле супермаркета, и искала для них хозяев. В этот раз Могилевская решила помочь еще одному котенку.
А также Наталья Могилевская показала подарок для младшей дочери Софии. Как рассказала Наталья, девочка спит рядом с ней в комнате и пришло время приобрести для нее кроватку побольше. Могилевская выбрала кровать со спортивной площадкой, поэтому София из нее просто не вылезает.
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