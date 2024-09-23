УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Лучшая подруга Натальи Могилевской высказалась об ее приемных детях - детали

Элина Чигис
23 сентября 2024, 21:56
148
Наталья Могилевская обрела счастье с приемными детьми.
Наталья Могилевская
Наталья Могилевская старается для приемных дочерей /коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Украинская известная дизайнер и писательница Ольга Навроцкая поделилась, что ее лучшая подруга Наталья Могилевская обрела то, что хотела, когда удочерила приемных детей.

В интервью для Алины Доротюк Ольга рассказала о том, что обожает смотреть в соцсетях кадры с детьми Могилевской.

"Наташа этого хотела, она это получила. Она в этом расцвела невероятно просто! Я обожаю смотреть эти все ее Stories. Это прекрасно", – отметила Навроцкая.

Также дизайнер уточнила, что певица не побоялась взять на себя большую ответственность.

"Взять на себя такую ответственность, полюбить и дать им столько, сколько она дает, – им так повезло, этим детям. Невероятно просто", – подытожила подруга Натальи.

Смотрите видео интервью Натальи Могилевской:

Наталья Могилевская инфографика
Наталья Могилевская / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Могилевская?

Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

Наталья Могилевская - последние новости по теме

Отметим, Наталья Могилевская не перестает удивлять своими добрыми делами, недавно артистка приютила восемь котят, которых нашла возле супермаркета, и искала для них хозяев. В этот раз Могилевская решила помочь еще одному котенку.

А также Наталья Могилевская показала подарок для младшей дочери Софии. Как рассказала Наталья, девочка спит рядом с ней в комнате и пришло время приобрести для нее кроватку побольше. Могилевская выбрала кровать со спортивной площадкой, поэтому София из нее просто не вылезает.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Наталья Могилевская Ольга Навроцкая новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

"Власть готовится к переговорам": Краев раскрыл, почему ближайшие месяцы станут решающими

"Власть готовится к переговорам": Краев раскрыл, почему ближайшие месяцы станут решающими

23:57 Украина
Список из 250 целей: эксперт - об объектах РФ, которые могут оказаться под ударом

Список из 250 целей: эксперт - об объектах РФ, которые могут оказаться под ударом

23:52 Украина
"Площадка для обеспечения безопасности": Зеленский встретился с Шольцом в США

"Площадка для обеспечения безопасности": Зеленский встретился с Шольцом в США

23:31 Политика
Все главные новости
Реклама

Популярное

Беглец Влад Яма показал фото с женой из Киева - детали 25445

Беглец Влад Яма показал фото с женой из Киева - детали

Погода начнет меняться: названа дата сильного похолодания 13881

Погода начнет меняться: названа дата сильного похолодания

В Украине изменили правила мобилизации до 25 и после 50 лет: что предполагается - нардеп 12328

В Украине изменили правила мобилизации до 25 и после 50 лет: что предполагается - нардеп

Только официально: в Кремле ответили на мирный план Зеленского 6875

Только официально: в Кремле ответили на мирный план Зеленского

Последние новости

23:57

"Власть готовится к переговорам": Краев раскрыл, почему ближайшие месяцы станут решающими

23:52

Список из 250 целей: эксперт - об объектах РФ, которые могут оказаться под ударомВидео

23:31

"Площадка для обеспечения безопасности": Зеленский встретился с Шольцом в США

22:53

"Морально не могу себе позволить": известный украинский ведущий объяснил, что делает за границей

22:48

Найти 5 лимонов на картинке сможет только гений: чрезвычайная загадка на внимательность

Военную базу в Торопце могла атаковать Паляница, но не исключен и вариант с Нептуном – КриволапВоенную базу в Торопце могла атаковать Паляница, но не исключен и вариант с Нептуном – Криволап
22:27

Школьники в Украине будут учиться на год дольше: в МОН назвали причину

22:10

Зима будет сложной для Украины: Блинкен выдал серьезное заявление

21:56

Лучшая подруга Натальи Могилевской высказалась об ее приемных детях - детали

21:21

"Не одобряли": президент Ирана выдал наглое заявление насчет войны РФ с Украиной

Реклама
20:48

Под угрозой крупные арсеналы РФ: какие склады готовятся уничтожить ВСУ

20:45

Россия применяет новую тактику боев на фронте: она в 90% смертельна для оккупантов

20:41

Шторм начался раньше ожидаемого: Украину атаковала почти 6-балльная магнитная буря

20:18

Аэродромы, корабли и системы ПВО: ВСУ выбили сотни целей на территории РФ

20:15

Почему куры не несутся: 3 основные причины и как это исправитьВидео

19:32

Россия во время атаки ночью пыталась сымитировать удар по АЭС: подробности

19:23

Мобилизация за год увеличились втрое: Умеров анонсировал следующий шаг

19:22

Погода начнет меняться: названа дата сильного похолодания

19:10

Российская армия стала армией людоедовмнение

18:24

Прорвали границу с минными полями: в ВСУ раскрыли детали штурма на КурщинеВидео

18:19

В Харькове прогремели мощные взрывы: первые подробности о "прилетах"

Реклама
18:13

Украина может потерять Угледар: Селезнев заявил об опасном окружении ВСУ

17:50

Российские школьники сожгли Ми-8 в Омске

17:44

ВСУ могут отступить из Угледара, Покровска и Курахово: военный назвал условие

17:43

Почему нельзя говорить "один кросівок": какой ошибки стоит избегатьВидео

17:16

У Стармера ответили на вопрос о разрешении бить Storm Shadow по целям в России

16:59

Враг продвигается поближе: россияне заняли два города под Покровском

16:38

В Украине изменили правила мобилизации до 25 и после 50 лет: что предполагается - нардеп

16:32

Очень важные приметы: какую дверь нельзя запирать 24 сентября

16:30

Как вывести пятна от красного вина с чего угодно: эксперты назвали лучшие средства

16:18

Угроза новой войны на Ближнем Востоке: в США обратились к Израилю с призывом

16:18

Церковный праздник 24 сентября: что запрещено делать в день святой Феклы

16:11

Морпехи ВСУ зачистили позиции россиян в Курской области и взяли пленныхВидео

16:10

Цены на овощи и фрукты в Украине "взлетели": что подорожало больше всего за неделю

16:08

Ни одного насекомого в доме больше не будет: 5 способов, как избавиться от мухВидео

16:06

Зеленский в США. Чем закончится визит президента и ждать ли "прорыва" в политике Байдена

16:02

Всю конструкцию под демонтаж: в МИД озвучили идею снести Крымский мост

15:34

"Одеты более, чем на 10 млн грн!": эксперт посчитал цену "обвеса" семьи депутата от фракции Порошенко, которого застали на Мальдивах

15:25

"Новейшее оружие РФ": почему после удара по складу в Торопце начались землетрясенияВидео

15:09

РФ продвинулась в Харьковской области: в разведке Британии назвали направлениеВидео

15:06

ВСУ "покрошили" тысячи россиян на Харьковщине: названы потери РФ с начала наступления

Реклама
14:55

Ударит +28 градусов: когда в Украине резко потеплеет

14:49

Зачем нужны 3 отсека в стиральной машине: почему важно их не перепутать

14:47

Цена просто космос: какое пиво самое дорогое в мире

13:58

"Что будет, то будет": Трамп признался, будет ли баллотироваться снова, если проиграет

13:56

Знают единицы: почему птицы не умирают на высоковольтных проводах - простое объяснениеВидео

13:48

Только официально: в Кремле ответили на мирный план Зеленского

13:29

"Красная линия пересечена": одна из стран, передавших Украине F-16, высказалась об ударах по РФВидео

13:19

"Следующие месяцы будут решающими": Зеленский в США сделал важное заявление

13:04

Очередной провал России: что произошло при взрыве ракеты "Сармат" в РФ

12:52

И согреетесь, и сэкономите: какие дрова лучше для отопления дома

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять