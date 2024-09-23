Лучшая подруга Натальи Могилевской высказалась об ее приемных детях - детали

Наталья Могилевская обрела счастье с приемными детьми.

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Наталья Могилевская старается для приемных дочерей /коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Украинская известная дизайнер и писательница Ольга Навроцкая поделилась, что ее лучшая подруга Наталья Могилевская обрела то, что хотела, когда удочерила приемных детей.

В интервью для Алины Доротюк Ольга рассказала о том, что обожает смотреть в соцсетях кадры с детьми Могилевской.

"Наташа этого хотела, она это получила. Она в этом расцвела невероятно просто! Я обожаю смотреть эти все ее Stories. Это прекрасно", – отметила Навроцкая.

Также дизайнер уточнила, что певица не побоялась взять на себя большую ответственность.

"Взять на себя такую ответственность, полюбить и дать им столько, сколько она дает, – им так повезло, этим детям. Невероятно просто", – подытожила подруга Натальи.

Смотрите видео интервью Натальи Могилевской:

Наталья Могилевская / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Могилевская? Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

Наталья Могилевская - последние новости по теме

Отметим, Наталья Могилевская не перестает удивлять своими добрыми делами, недавно артистка приютила восемь котят, которых нашла возле супермаркета, и искала для них хозяев. В этот раз Могилевская решила помочь еще одному котенку.

А также Наталья Могилевская показала подарок для младшей дочери Софии. Как рассказала Наталья, девочка спит рядом с ней в комнате и пришло время приобрести для нее кроватку побольше. Могилевская выбрала кровать со спортивной площадкой, поэтому София из нее просто не вылезает.

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