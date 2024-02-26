"Лучшая мама в мире": старшая дочь Ольги Фреймут нежно поздравила ее с днем рождения

Знаменитая украинская телеведущая Ольга Фреймут 25 февраля отмечала день рождения. Ее старшая дочь, Злата Митчелл душевно поздравила маму.

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Злата Митчелл поздравила маму Ольгу Фреймут с днем рождения / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Легендарная украинская телеведущая и светская львица Ольга Фреймут отметила 42-й день рождения. С праздником маму душевно поздравила ее старшая дочь Злата Митчелл на своей странице в Instagram.

18-летняя Злата написала своей знаменитой маме теплые слова-поздравления.

"С днем рождения, лучшая мама в мире! Творческая сила, внутреннее влияние, культурная икона, что бы мы без тебя делали?", – обратилась к матери Митчелл.

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За неделю до этого, к слову, Ольга Фреймут тоже поздравила Злату с днем рождения.

"Доченька, я так люблю быть твоей мамой. Будь счастлива, моя девочка! С 18-м Днем рождения тебя" ,‒ написала телеведущая.

Фреймут также опубликовала архивное фото с дочкой.

Кто такая Ольга Фреймут? Ольга Фреймут - (настоящее имя при рождении Ольга Михайловна Конык, сейчас - Локотко) - украинская телеведущая, журналистка, писательница и модель.

Прославилась в качестве ведущей программ "Подъем", "Шоумания", "Кто сверху?", "Ревизор" на "Новом канале",а также "Голос страны. Перезагрузка" и "Инспектор Фреймут" на телеканале "1+1". В 2018 году стала "Директором школы панянок" в реалити-шоу "От пацанки до панянки". В 2020 году стала участницей проекта "Танцы со звездами", сообщает "Википедия".

Напомним, ранее 17-летняя дочь украинской ведущей Ольги Фреймут Злата Митчелл, которая живет в США, не стала скрывать, что, помимо образования и хобби, она учится самостоятельно зарабатывать и постигает первые азы преподавательской деятельности.

Ранее также стало известно, что Фреймут, в компании своей старшей дочери посетила Львов, где провела лекцию о хороших манерах во время войны.

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