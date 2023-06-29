17-летняя дочь Ольги Фреймут рассказала, чем занимается и кем работает в США

Злата Митчелл готовится выпорхнуть во взрослый мир, но, похоже, у этой девушки есть план.

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Злата Митчелл рассказала чем занимается в США / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zlata_mitchell

17-летняя дочь украинской ведущей Ольги Фреймут Злата Митчелл живет в США, где сейчас получает образование. Как и подобает подростку, большую часть контента в ее социальных сетях составляют фото и видео друзей, вечеринок и раздумья о жизни.

В Instagram указано, что основными направлениями ее деятельности являются хореография и режиссура. Впрочем, интерес у поклонников вызывает, чем девушка занимается в повседневной жизни.

Злата Митчелл не стала скрывать, что, помимо образования и хобби, она учится самостоятельно зарабатывать и постигает первые азы преподавательской деятельности.

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Ответ на вопрос "чем ты занимаешься в жизни" у Златы получился достаточно пестрым: "Учусь, снимаю, работаю над портфолио, танцую, преподаю, скучаю, знакомлюсь, езжу в Лос-Анджелес, живу в школе, путешествую на каникулах".

Судя по всему дочь Фреймут растет крайне активной личностью, которую ждет большое будущее.

Злата Митчелл рассказала чем занимается в США / instagram.com/zlata_mitchell

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