Лорак, ВИАгра, Меладзе и другие: в России снимают неугодных артистов с радиоэфиров

Меладзе / instagram.com/atlasweekend

Редактор одной из крупных радиостанций Москвы, на условиях анонимности рассказал российскому пропагандистскому изданию Solenka.info о том, что с радиоэфиров негласно сняты все песни Валерия Меладзе, его брата Константина Меладзе и певицы Аллы Пугачевой, а также музыкальные композиции, написанные Константином Меладзе.

Издание также сообщает, что "под раздачу" попали Полина Гагарина, Ани Лорак, группа "ВИА Гра" и еще около 10 артистов, в репертуаре которых много песен известного композитора и музыканта.

СМИ сообщает, что причина такого решения очевидна, а именно - это несогласие с тем, что знаменитости раскритиковали военное вторжение и геноцид украинцев со стороны России.

Напомним, ранее российский продюсер Сергей Лавров обвинил другого музыкального продюсера, Константина Меладзе, в сутенерстве.

Лавров утверждает, что Меладзе наживался на "золотом составе" девичьей поп-группы ВИА Гра (Вера Брежнева, Надежда Мейхер, Анна Седокова): дескать собрал украинских девочек из бедных украинских семей, и "подкладывал" их под богатых бизнесменов за большие деньги.

"Миллиардеры готовы были платить любые деньги, чтобы на их яхтах пели эти красотки. Да не то чтобы пели, а как в том анекдоте: "Ты просто ходи". Я слышал от знакомых, что некоторые девочки соглашались и на закрытые ужины с миллиардерами. Такие переговоры якобы вел их продюсер. Как говорится, встреча тет-а-тет. У меня были знакомые, которые мне говорили: "Было дело, мне повезло". Но при этом сами солистки зарабатывали копейки, все миллионы забирал продюсер. При всем этом артистки были очень скромными. Летали экономом, жили в недорогих отелях. Продюсер Костя Меладзе был эдаким Карабасом-Барабасом: набрал девочек из бедных украинских семей, одел-обул, а они его слушались беспрекословно. Сказал им, как одеться - они подчинились. Сказал им раздеться - разделись. Огромные деньги вкладывались в их клипы, таким образом создавался богемный образ эдаких богинь", - рассказывает он.

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