Певица украинского происхождения Ани Лорак продолжает дискредититровать себя - она все дальше отходит от собственноручно принятого образа "голубки мира", и все более открыто поддерживает страну-оккупанта.
Недавно на своей странице в Instagram Лорак решила заняться благотворительностью, и стала выпрашивать донаты для фонда, который опекает детей-сирот, дескать сама выросла в интернате, и знает, как им тяжело.
"Мое детство прошло в школе-интернате и я не понаслышке знаю проблемы и сложности детей. Мечтаю, чтобы каждое детское сердце было согрето теплом и заботой. Давайте поможем деткам, которым необходима наша поддержка", - пишет певица. Но и в этой казалось бы благородной миссии она умудрилась ударить лицом в грязь.
Лорак разрекламировала благотворительный фонд страны-оккупанта, который якобы оказывает "помощь русским детям" на оккупированных территориях Украины. Организация утверждает, что ее воспитанники в оккупированной части Донбасса потеряли родителей и крышу над головой из-за украинских снарядов.
Таким образом бывшая украинская певица продолжает оставаться глухой к страданиям своей родины, и в очередной раз поддержала губительные пропагандистские нарративы страны, которая без смущения продолжает ежедневный террор мирного населения Украины.
Ранее новый бойфренд Ани Лорак решил заступиться за скандальную певицу, однако еще больше усугубил ситуацию, раскрыв настоящие взгляды "голубки мира" на войну в Украине.
В отличие от певицы, ее бывший муж, Мурат Налчаджиоглу, проявляет любовь и уважение к Украине - турецкий бизнесмен рассказал, почему остается в стране во время войны и занимается благотворительностью.
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