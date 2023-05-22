Куек разрекламировала фонд страны-агрессора, которым владеет Константин Малофеев - российских пропагандист и финансист "русского мира".

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Ани Лорак опозорилась с поддержкой роспропаганды / instagram.com/anilorak

Певица украинского происхождения Ани Лорак продолжает дискредититровать себя - она все дальше отходит от собственноручно принятого образа "голубки мира", и все более открыто поддерживает страну-оккупанта.

Недавно на своей странице в Instagram Лорак решила заняться благотворительностью, и стала выпрашивать донаты для фонда, который опекает детей-сирот, дескать сама выросла в интернате, и знает, как им тяжело.

"Мое детство прошло в школе-интернате и я не понаслышке знаю проблемы и сложности детей. Мечтаю, чтобы каждое детское сердце было согрето теплом и заботой. Давайте поможем деткам, которым необходима наша поддержка", - пишет певица. Но и в этой казалось бы благородной миссии она умудрилась ударить лицом в грязь.

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Лорак разрекламировала благотворительный фонд страны-оккупанта, который якобы оказывает "помощь русским детям" на оккупированных территориях Украины. Организация утверждает, что ее воспитанники в оккупированной части Донбасса потеряли родителей и крышу над головой из-за украинских снарядов.

Таким образом бывшая украинская певица продолжает оставаться глухой к страданиям своей родины, и в очередной раз поддержала губительные пропагандистские нарративы страны, которая без смущения продолжает ежедневный террор мирного населения Украины.

Пример циничной пропаганды, которую распространяет и поддерживает Ани Лорак / schastliwoedetstvo.ru

Ранее новый бойфренд Ани Лорак решил заступиться за скандальную певицу, однако еще больше усугубил ситуацию, раскрыв настоящие взгляды "голубки мира" на войну в Украине.

В отличие от певицы, ее бывший муж, Мурат Налчаджиоглу, проявляет любовь и уважение к Украине - турецкий бизнесмен рассказал, почему остается в стране во время войны и занимается благотворительностью.

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