Лопес хочет детей от Аффлека: как отреагировал оскароносный артист

В звездной семье - Дженнифер Лопес и Бена Аффлека - может произойти пополнение. Певица планирует в третий раз стать матерью.

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Дженнифер Лопес якобы хочет совместного ребенка от Бена Аффлека / instagram.com/jlo, imdb.com

Легендарная латиноамериканская певица Дженнифер Лопес хочет завести ребенка от своего нынешнего мужа, оскароносного актера и режиссера Бена Аффлека. Об этом сообщает портал Life & Style.

У обоих звезд есть дети от предыдущих браков, однако Джей Ло хочет воспитать именно общего отпрыска. Инсайдеры говорят, что Аффлек не хотел бы менять положение вещей, он готов пойти на встречу "одержимой" этой идеей супруге.

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"Она утомила его, пока он не согласился. Бен был полностью счастлив с их смешанной семьей, но он любит детей, поэтому и согласился завести еще одного. В конце концов, он хочет, чтобы Дженнифер была счастлива", — рассказывают они.

Также сообщается, что, судя по всему, звездные супруги планируют обратиться за помощью к суррогатной матери.

Кто такая Дженнифер Лопес Дженнифер Лопес - американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color. Лопес - одна из самых успешных певиц своего поколения, высокооплачиваемая актриса и талантливая бизнесвумен, сумевшая создать модный бренд J.Lo; кроме того, она одна из самых богатых женщин мирового шоу-бизнеса и одна из самых влиятельных персон, говорящих на испанском языке. В середине прошлого года она вновь начала встречаться со своим бывшим возлюбленным Беном Аффлеком. А официальное воссоединение отпраздновали большой фотосессией на яхте украинского коммерсанта Рината Ахметова, которую тот иногда сдает в аренду.

Напомним, Бен Аффлек и Дженнифер Лопес долго состояли в отношениях и даже были обручены. Но в начале нулевых дело до брака так и не дошло.

В 2021 году они вновь начали встречаться. А официальное воссоединение отпраздновали большой фотосессией на яхте украинского коммерсанта Рината Ахметова, которую тот иногда сдает в аренду.

Позднее Лопес представила свою 14-летнюю дочь Марибель Муньис (от брака с Марком Энтони) в качестве гендерно нейтральной личности.

В августе позапрошлого года пара официально вступила в брак.

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