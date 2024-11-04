Лолита призналась в уголовном прошлом: "На нарах малявы писала"

Милявская пожаловалась на свое заключение, которое едва стерпела.

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Лолита новости - Лолита Милявская рассказала про срок из-за голой вечеринки / коллаж: Главред, фото: t.me/lolitamilyavskaya

Вкратце:

Даже через год после "голой вечеринки" Лолита пожинает ее плоды

Предательница жалуется на последствия, и думает над переходом к новому жанру

Певица-предательница Лолита Милявская была среди артистов, которых "отменили" в стране-оккупанте из-за "голой" вечеринки ведущей Насти Ивлеевой, которая состоялась в декабре 2023 года. Выступления артистки вырезали из эфиров, концерты - отменяли, статьи в прессе - не выпускали.

Так Лолиту наказывали около семи месяцев, за которые ее финансовое положение порядком поистрепалось. Впрочем, и сегодня певицу не желают видеть в некоторых городах страны-агрессора.

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Свою отмену Милявская сравнила с тюремным сроком, дескать все это время она сидела взаперти - теперь впору и на песни в жанре "блатной" романтики переходить. Слова певицы цитируют росСМИ.

"Вот я семь месяцев отсидела… Поползала, вышла, и честно, было ощущение, что я с браслетом провела это время. А когда вышла, думаю: "Что мне делать? Может, мне в шансон перейти?" Будто семь месяцев на нарах малявы писала", - сделала скандальное заявление Лолита.

Кто такая Лолита Милявская Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

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Ранее Главред рассказывал, что актеру-путинисту из сериала "Каменская" Анатолию Руденко вынесли приговор за наркотики в трусах. Суд затягивал решение по уголовному делу почти год.

Также стало известно, что у певицы-предательницы Таисии Повалий ВАКС отобрал ее украинское имущество. Изъятию подлежит ее движимое и недвижимое имущество, а также права на некоторые песни.

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