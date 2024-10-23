Остались только безвкусные балахоны: у Повалий ВАКС отобрал ее украинское имущество

В список вошла недвижимость, автомобиль и права на песни коллаборационистки.

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Таисия Повалий из-за санкций лишилась имущества в Украине / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tpovaliyofficial

В феврале 2024 года певица-предательница Таисия Повалий получила от СБУ подозрение в коллаборационной деятельности - она занимается прославлением и героизацией армии оккупантов, публично выражает свою поддержку войне в Украине и диктатору путину, распространяет тлетворный нарратив про "братские народы", получила гражданство страны-агрессора.

В связи с этим 22 октября 2024 коллегия судей Высшего антикоррупционного суда Украины постановила применить к артистке санкцию, предусмотренную пунктом 1-1 ч. 1 ст. 4 Закона Украины "О санкциях". Так у Повалий отбирают часть ее украинского движимого и недвижимого имущества.

В список на изъятие вошли 7 земельных участков в Киевской области общей площадью 9, 3095 га, жилой дом общей площадью 442,8 кв. м.; жилой дом общей площадью 442,8 кв. м, домовладение общей площадью 101 кв. м, транспортное средство BMW Х5, сообщается на официальном сайте ВАКС.

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Кроме того у любительницы "русского мира" отбирают право собственности на слова и музыку 9 песен из ее репертуара - "Обниму тебя", "Любить, понимать и слушать", "Ангелы-хранители", "Назавжди", "Просто я хочу", "Бусинки любви", "Больше чем близко", "Я лечу в даль с тобой синюю", "Доброе утро".

Также в ВАКС отмечают, что Таисия Повалий и/или ее представители могут оспорить это решение и имеют право подать апелляционную жалобу на протяжении 5 дней с момента оглашения решения суда.

Кто такая Таисия Повалий? Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

Таисия Повалий - последние новости:

Ранее украинский музыкант Андрей Данилко (певица Верка Сердючка) откровенно высказался про бывшую подругу Таисию Повалий, хорошими отношениями с которой когда-то гордился.

Также певица-предательница Таисия Повалий с крокодильими слезами на глазах рассказала о поездке в оккупированный Луганск, и поделилась мечтами про концерт в Киеве.

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