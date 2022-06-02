Лидер группы Ногу Свело! подколол Валерия Кипелова за его слова про войну в Украине

Макс Покровский высмеял Кипелова за его слова о родине / Коллаж

Российский рок-музыкант, лидер группы Ногу Свело! Максим Покровский заступился за другого рокера - Юрия Шевчука. Вокалист группы ДДТ вместе с коллективом считается в рф персоной нон-грата за антивоенное высказывание, содержащее критику путина, на одном из концертов.

Тогда Шевчук рассказал, что любовь к родине не равняется пресмыканию перед президентом страны. Эти слова задели убежденного путиниста и экс-лидера группы Ария Валерия Кипелова.

В своей "ответной" речи Шевчуку рокер подчеркнул свое положительное отношение к войне в Украине и пожелал рашистским солдатам победы. Шевчук слова коллеги пропустил мимо ушей, а вот Макс Покровский, чья антивоенная позиция совпадает с позицией лидера ДДТ, молчать не стал.

Так в эфире одной из российских передач рокер назвал Кипелова хитрым человеком, намекая на неискренность его суждений.

"Те, которые посредине, вот эти хитрые. Бог даст, еще в этой стране будет что-то хорошее. И когда это хорошее произойдет, вот они будут быстренько переобуваться. Они все очень хорошо давно поняли", - сказал Покровский. Конкретных имен, кого же он причисляет к касте "внутренних хитрецов", Покровский не назвал, но его выступление состоялось после Кипелова, так что намек получился вполне очевидным.

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Ранее российский музыкант, лидер рок-группы Ногу Свело! Макс Покровский к празднику 9 мая выпустил клип, в котором призывает русских солдат покинуть Украину и возвращаться домой.

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