Lida Lee в окровавленной блузке поделилась ужасной историей: "С головами у людей все не ок"

Лида Ли спасла невинную жизнь и жестко осудила тех, кто безразличен к боли других.

Lida Lee спасла жизнь сбитому коту / instagram.com/lidalee_official

Украинская певица, участница "Голосу країни" и "Танців з зірками" Lida Lee (настоящее имя - Лидия Скорубская) поделилась с поклонниками крайне грустной историей.

Сперва на своей странице в Instagram она опубликовала фото, на котором показала свою белую блузку, залитую кровью. Позже она успокоила фанатов, что с ней все в порядке, а кровь оказалась не ее - Лида Ли спасла кота, которого сбил автомобиль и бросил умирать на дороге.

Мимо такого вопиющего варварства артистка не могла пройти. Она позаботилась о животном, травмы которого, к счастью, оказались не смертельно опасными. Певица подчеркнула, что считает людей, которые способны искалечить живое существо и просто бросить его, есть определенные проблемы с психикой.

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"Со мной все в порядке, спасибо всем, кто переживал. А вот ситуация – ну вот совсем непорядок. Я возвращаюсь домой в час пик, оживленное движение, посреди дороги лежит сбитый кот. Конечно, тот, кто его сбил, уехал. Я еду, и у меня просто разрывается сердце. Это уже не впервые такая ситуация. Я не могу проехать и просто сделать вид, что все хорошо, и оставить его там умирать. Я останавливаюсь, подхожу...Он в крови, ему задело челюсть, он дезориентирован, он не может встать, ходить, ничего он сделать не может. Как можно не остановиться, не помочь? Со мной все ок! С котом тоже все ок! А вот с головами у людей все не очень", - рассказала Лида Ли.

Lida Lee спасла жизнь сбитому коту / instagram.com/lidalee_official

Ранее стало известно, что 36-летняя американская актриса, певица и светская львица Линдси Лохан ждет первенца от мужа, арабского финансиста Бадера Шаммаса.

Также был назван официально самый популярный артист в мире по версии Книги рекордов Гиннесса - он обошел топовых мировых знаменитостей и побил сразу несколько рекордов.

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