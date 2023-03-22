Назван официально самый популярный артист в мире по версии Книги рекордов Гиннесса

Эйбел Тесфайе оставил конкурентов далеко позади себя по количеству людей, желающих насладиться его творчеством.

The Weeknd официально стал самым популярным артистом на планете по версии Книги рекордов Гиннесса / ua.depositphotos.com

Канадский певец The Weeknd (настоящее имя - Эйбел Макконен Тесфайе) официально стал самым популярным в мире артистом. Об этом сообщают официальные представители Книги рекордов Гиннесса на своем сайте.

На 20 марта 2023 года он установил рекорд по количеству ежемесячных прослушиваний на музыкальной платформе Spotify - 111.4 миллиона. Это привело его к другому рекорду - Викэнд стал первым артистом, который достиг отметки в сто миллионов ежемесячных прослушиваний.

Уникальность Эйбела состоит в том, что конкуренты отстают от него на десятки миллионов. Кроме него в пятерку "самых прослушиваемых" входят Майли Сайрус (82.4 миллиона), Шакира (81.6), Ариана Гранде (80.6) и Тейлор Свифт (80.2). Из исполнителей-мужчин ближе всего к рекорду The Weeknd оказался Эд Ширан - 77.5 миллионов прослушиваний.

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К слову эти два рекорда - далеко не первые в карьере Тесфайе. Ранее в Книгу рекордов Гиннесса он попадал 2016 году, и был награжден двумя сертификатами: один за самый популярный альбом (Beauty Behind the Madness) на Spotify в 2015 году, а другой за то, что продержался наибольшее количество недель подряд в топ-10 Billboard Hot 100, как сольный исполнитель-мужчина.

Также свой рекорд есть у трека "Blinding Lights" - по состоянию на февраль 2023 года песня является самой прослушиваемой на Spotify. Всего ее слушали более 3.4 миллиарда раз. В этом рекорде Викэнд снова обошел Эда Ширана и его Shape of You, который установил и удерживал рекорд с сентября 2017 года.

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