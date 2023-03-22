УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Назван официально самый популярный артист в мире по версии Книги рекордов Гиннесса

22 марта 2023, 15:20
Эйбел Тесфайе оставил конкурентов далеко позади себя по количеству людей, желающих насладиться его творчеством.
The Weeknd
The Weeknd официально стал самым популярным артистом на планете по версии Книги рекордов Гиннесса / ua.depositphotos.com

Канадский певец The Weeknd (настоящее имя - Эйбел Макконен Тесфайе) официально стал самым популярным в мире артистом. Об этом сообщают официальные представители Книги рекордов Гиннесса на своем сайте.

На 20 марта 2023 года он установил рекорд по количеству ежемесячных прослушиваний на музыкальной платформе Spotify - 111.4 миллиона. Это привело его к другому рекорду - Викэнд стал первым артистом, который достиг отметки в сто миллионов ежемесячных прослушиваний.

Уникальность Эйбела состоит в том, что конкуренты отстают от него на десятки миллионов. Кроме него в пятерку "самых прослушиваемых" входят Майли Сайрус (82.4 миллиона), Шакира (81.6), Ариана Гранде (80.6) и Тейлор Свифт (80.2). Из исполнителей-мужчин ближе всего к рекорду The Weeknd оказался Эд Ширан - 77.5 миллионов прослушиваний.

видео дня

К слову эти два рекорда - далеко не первые в карьере Тесфайе. Ранее в Книгу рекордов Гиннесса он попадал 2016 году, и был награжден двумя сертификатами: один за самый популярный альбом (Beauty Behind the Madness) на Spotify в 2015 году, а другой за то, что продержался наибольшее количество недель подряд в топ-10 Billboard Hot 100, как сольный исполнитель-мужчина.

Также свой рекорд есть у трека "Blinding Lights" - по состоянию на февраль 2023 года песня является самой прослушиваемой на Spotify. Всего ее слушали более 3.4 миллиарда раз. В этом рекорде Викэнд снова обошел Эда Ширана и его Shape of You, который установил и удерживал рекорд с сентября 2017 года.

Ранее в СМИ появилась новая версия причины, по которой расстались Ханде Эрчел и Керем Бюрсин - во всем винят разлучницу Демет Оздемир, новую партнершу "Серкана Болата".

Также испанский футболист Жерар Пике, которого недавно бросила Шакира из-за его постоянных измен, впервые прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг их разрыва.

Другие новости:

шоу-бизнес новости шоу бизнеса The Weeknd
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:27

Почему 23 марта нельзя говорить плохо про умерших: приметы, которые могут серьезно навредить

15:25

"Китаю очень интересна Украина": у Киева есть козырь, как переманить Пекин – ЗагороднийВидео

15:20

Назван официально самый популярный артист в мире по версии Книги рекордов ГиннессаВидео

15:17

Урожая не будет: что нельзя садить рядом с картошкой

15:11

Окружение Путина может отдать его под суд ради сохранения власти: Полозов об опасности для УкраиныВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

14:56

"Даже уголовные дела": в ВСУ пригрозили наказать тех, кто пишет в Сети о полетах ракет и дроновВидео

14:33

Отношения Украины и Китая – не дело Кремля: у Путина сделали заявление по формуле мира ЗеленскогоВидео

14:13

Ракетный удар по Запорожью: в больнице скончался украинец, много пострадавшихВидео

14:12

Необычайно ароматные и очень сладкие: 5 лучших сортов огурцов, которые никогда не горчат

Реклама
14:04

Макаревич признался, скучает ли по родинеВидео

13:58

Жерар Пике публично унизил Шакиру своими рассуждениями о счастьеВидео

13:56

РФ перебрасывает на фронт танки Т-54, которые начали делать еще до рождения Путина - CITВидео

13:36

Как правильно закончить отношения: бесконфликтные способы на все случаи жизни

13:35

5 дней апреля, когда нельзя стричь волосы: лунный календарь стрижек

13:17

Зеленский посетил передовую в Бахмуте: поблагодарил бойцов ВСУ и вручил им наградыВидео

13:15

Депортация и запрет на гражданство: принц Гарри может стать невъездным в СШАВидео

13:09

Гороскоп на завтра 23 марта 2023: Девам – раздражения, Скорпионам – напряжениеВидео

12:54

"Для всей планеты уроком будет": Лукашенко по-медведевски взвыл из-за военной помощи УкраинеВидео

12:36

Оккупанты РФ ударили двумя ракетами по жилой многоэтажке в ЗапорожьеФотоВидео

12:21

Китай ведет ползучую оккупацию России, ему нужны только ресурсы - Тарас ЗагороднийЭксклюзив

Реклама
12:11

Перекроила себя: Екатерина Репяхова сделала пластику вопреки запретам Виктора Павлика

12:10

"Люблю их очень": Сергей Жадан умилил фанатов фото с детьмиВидео

12:08

Шойгу взболтнул лишнего о мире с Украиной и сбежал от журналистовВидео

12:04

"Он был мужественным и преданным": в Днепре простились с полицейским, погибшим в боях за Бахмут

11:37

Ночью РФ ударила по общежитиям и лицею в Киевской области: число жертв вырослоВидео

11:21

Не толстеют и живут до 100 лет: китайцы нашли идеальную замену хлебуВидео

11:18

Элитам РФ отправили четкий месседж: Полозов объяснил, что значит ордер на арест ПутинаВидео

11:08

Кофе с маслом: удивительные сведения о нестандартном напиткеВидео

11:01

Астролог Влад Росс указал точный месяц, когда могут убить ПутинаВидео

10:43

"Весь мир с восторгом наблюдает за вашей силой": легенда Голливуда душевно поблагодарил украинцевВидео

10:34

Станут мягче пуха: 5 способов, как смягчить "дубовые" полотенца

10:32

Наступление российских оккупантов под Бахмутом, вероятно, начинает ослабевать - разведка БританииВидео

10:26

В ОК Юг анонсировали новую "бавовну" в Крыму после взрывов в Джанкое

09:52

"Куски пришили, импланты в грудь": появилось первое жуткое фото Киркорова после пластикиВидео

09:46

Не с украинцами воюем, а с рептилоидами: муж путинистки Цыгановой выдал новый бредВидео

09:09

Взрывы и стрельба в Севастополе: гауляйтеры жалуются на атаку надводных беспилотниковВидео

09:08

Путин уверял, что может выиграть войну, а Си Цзиньпин склонял его к уступкам - росСМИ

09:00

Потеря Крыма заставит российские элиты выдать Путина в Гаагу - Николай ПолозовЭксклюзив

08:50

Капитуляция Путина перед Симнение

08:50

Гороскоп на сегодня 22 марта 2023: Овну – расставание, Стрельцам – новые отношенияВидео

Реклама
08:41

Вятрович пояснил, толкнул ли Путин Украину своей агрессией в объятия НАТОВидео

08:32

"Не знают, что с этим "счастьем" делать": в ВСУ рассказали о последствиях "бавовны" в ДжанкоеВидео

08:06

Ближайшие недели будут "критическими": РФ готовит еще одно наступление на Украину - Белый дом

07:56

Четыре группы: кому в марте не подняли пенсииВидео

07:11

Ночью РФ атаковала Украину дронами: 16 "Шахедов" из 21 уничтожены силами ПВО, есть жертвы среди гражданских

06:37

Путину не удалось добиться желаемого партнерства с Си Цзиньпином - ISW

06:20

Почему нам не передают западную авиациюмнение

06:10

3 знака зодиака, которые окажутся счастливчиками в апреле: будет феноменальный месяцВидео

05:32

Почему осыпаются листья фикуса и как спасти растениеВидео

04:30

РФ использовала "заготовленные ресурсы" и больше не может проводить крупные операции - СамусьВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять