"Лекарств не было - бежала в бомбоубежище": Вайкуле рассказала о беседе с Ротару

Лайма Вайкуле поделилась с журналистами, о чем именно разговаривала с коллегой Софией Ротару сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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Ротару, Вайкуле / коллаж Главред, фото УНИАН

Легендарная балтийская певица Лайма Вайкуле, давно и последовательно осуждающая российскую агрессию против Украины, пересказала в интервью на YouTube свою беседу з легендарной украинской певицей Софией Ротару.

"Она была в Киеве, когда бомбили. Она сказала: "Я не знаю, как я пережила этот момент, как я пережила эту ночь. У меня лекарств не было. Я побежала в бомбоубежище". Это я знаю о Софе", – вспомнила Вайкуле.

Латвийская звезда рассказала, что, к сожалению, ее связь с Ротару потом быстро оборвалась. Вайкуле говорит, что та якобы уехала во Львов после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Но подтверждений этому у балтийской певицы нет.

"Я не хочу лгать. Я потеряла с ней связь, но сейчас позвоню и узнаю, как она и что с ней", – пообещала Вайкуле.

Напомним, ранее София Ротару четко выразила свою проукраинскую позицию, и, по словам инсайдеров, уделяет значительное количество времени и сил волонтерству, которое, впрочем, старается минимально афишировать.

Из-за этого в стране-агрессоре РФ на певицу началась настоящая охота - на нее написали донос, и сейчас гепрокуратура страны-оккупанта работает над конфискацией ее имущества в аннексированном Крыму и в Москве.

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