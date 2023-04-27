Картинка разбитого сердца: Ротару эмоционально отреагировала на освобождение бойцов ВСУ из плена

Легендарная украинская певица София Ротару прервала свое затяжное молчание в социальных сетях и эмоционально отреагировала на обмен пленными.

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София Ротару/ коллаж фото УНИАН и Instagram

Легенда украинской эстрады София Ротару прервала свое уже традиционное и долгое молчание в социальных сетях − посля освобождения украинских героев из плена 26 апреля. Соответствующий пост появился в ее Instagram-stories.

Ротару переопубликовала вчерашнее фото, на котором освобожденный из плена украинский военный со слезами на глазах смотрит на спелое красное яблоко (кадр был сделан украинским фотографом Виталием Юрасовым). К фото певица добавила эмодзи разбитого сердца.

Как писал накануне украинский дипломат Александр Щерба в Twitter, что фото было сделано после того, как освобожденному из плена бойцу вручили первое за минувший год яблоко.

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Напомним, ранее София Ротару четко выразила свою проукраинскую позицию, и, по словам инсайдеров, уделяет значительное количество времени и сил волонтерству, которое, впрочем, старается минимально афишировать.

Из-за этого в стране-агрессоре РФ на певицу началась настоящая охота - на нее написали донос, и сейчас гепрокуратура страны-оккупанта работает над конфискацией ее имущества в аннексированном Крыму и в Москве.

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