УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Картинка разбитого сердца: Ротару эмоционально отреагировала на освобождение бойцов ВСУ из плена

Дмитрий Видоменко
27 апреля 2023, 16:08 обновлено 27 апреля, 16:14
16
Легендарная украинская певица София Ротару прервала свое затяжное молчание в социальных сетях и эмоционально отреагировала на обмен пленными.
Ротару, боец
София Ротару/ коллаж фото УНИАН и Instagram

Легенда украинской эстрады София Ротару прервала свое уже традиционное и долгое молчание в социальных сетях − посля освобождения украинских героев из плена 26 апреля. Соответствующий пост появился в ее Instagram-stories.

Ротару переопубликовала вчерашнее фото, на котором освобожденный из плена украинский военный со слезами на глазах смотрит на спелое красное яблоко (кадр был сделан украинским фотографом Виталием Юрасовым). К фото певица добавила эмодзи разбитого сердца.

Как писал накануне украинский дипломат Александр Щерба в Twitter, что фото было сделано после того, как освобожденному из плена бойцу вручили первое за минувший год яблоко.

видео дня
Ротару

Напомним, ранее София Ротару четко выразила свою проукраинскую позицию, и, по словам инсайдеров, уделяет значительное количество времени и сил волонтерству, которое, впрочем, старается минимально афишировать.

Из-за этого в стране-агрессоре РФ на певицу началась настоящая охота - на нее написали донос, и сейчас гепрокуратура страны-оккупанта работает над конфискацией ее имущества в аннексированном Крыму и в Москве.

Смотрите сюжет о Софии Ротару и Алле Пугачевой:

Другие новости:

София Ротару новости шоу бизнеса война России и Украины
Реклама

Главное за день

Возможная катастрофа на ЗАЭС: оккупанты установили огневые точки на реакторах - разведка Британии

Возможная катастрофа на ЗАЭС: оккупанты установили огневые точки на реакторах - разведка Британии

15:01 Украина
"Мы бежим марафон": быстрого завершения войны ждать не стоит — Резников

"Мы бежим марафон": быстрого завершения войны ждать не стоит — Резников

13:50 Украина
Украина готовится к частичному открытию гражданских авиарейсов - французский министр

Украина готовится к частичному открытию гражданских авиарейсов - французский министр

13:03 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:20

Скрывали беременность актрисы: ТОП-10 интересных фактов о турецком сериале "Неверный"

16:08

Картинка разбитого сердца: Ротару эмоционально отреагировала на освобождение бойцов ВСУ из пленаВидео

16:02

Скандал в Днепре: владелица ресторана нагрубила работникам ТЦК, против нее возбудили делоВидео

15:59

"Монахиня ползла по стене как белка": экзорцист рассказал о своем самом страшном обрядеВидео

15:57

Еще одна популярная в России актриса поддержала Украину и выехала из РФ навсегда

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

15:47

"РФ откажется от оккупированных территорий": астролог назвала точный месяц окончания кровавой бойниВидео

15:18

2,2 тысячи грн на каждого от международной организации: кто из украинцев имеет право на новую помощьВидео

15:10

Валюха из "Сватов" рассказала, кого ненавидели все коллеги по сериалуВидео

15:01

Возможная катастрофа на ЗАЭС: оккупанты установили огневые точки на реакторах - разведка Британии

Реклама
14:59

ВСУ занимают новые позиции: украинские военные рассказали о подготовке контрнаступления

14:57

Зачем лавровый лист вешают над кроватью: секрет, о котором знают лишь единицы

14:51

Favbet стал партнером сбора на два БПЛА RQ-35 Heidrun реклама

14:49

Как очистить зеркало от негативной энергии: 2 способа защитить себя и свою семью

14:43

Занимательная хиромантия: как по руке узнать, сколько будет детей

14:42

"Кто-то на это билеты покупает?": пока Галкин смешит Европу, россияне бьются в истерикеВидео

14:01

Настоящий обман зрения: с картинкой-головоломкой за 5 секунд справятся лишь единицы

13:50

"Мы бежим марафон": быстрого завершения войны ждать не стоит — Резников

13:24

Гороскоп на завтра 28 апреля 2023: Водолеям – романтический звонок, Рыбам - переезд

13:19

"Ощущения теплые": вокалистка Hardkiss рассказала о встрече с королем Чарльзом на ЕвровиденииВидео

13:04

К чему горят уши: народные приметы по дням недели и времени суток

Реклама
13:03

Украина готовится к частичному открытию гражданских авиарейсов - французский министр

12:54

Лето 2024 в Крыму: группа "Антитела" даст огромный концерт в ЯлтеВидео

12:54

Перерезают горло: оккупанты зверски убивают пленных после допросов – перехват СБУВидео

12:33

Предатель "сдавал" украинские позиции в освобожденном Лимане, но поплатился

12:11

Кличко в Вашингтоне договаривается с правительством США об усилении поддержки Украины

12:02

Солили, добавляли уксус и даже жарили: как в СССР "издевались" из селедки

11:57

"Китай хотел бы боевой ничьи": Загородний оценил последствия переговоров Зеленского и Си Цзиньпина

11:56

В США смоделировали контрнаступление Украины: американский генерал оценил позиции ВСУ

11:44

Кремль снял с должности "палача Мариуполя" генерала Мизинцева

11:35

Как варить пшеничную кашу на воде: 3 главные правила рассыпчатой крупы

11:15

Женщина купила три дома в Италии всего за 3 евро: муж подумал, что она "спятила"

11:05

В Новой Каховке самоликвидировался известный российский пропагандист

11:00

Китай до сих пор не готов называть вещи своими именамимнение

10:44

Упавший дрон под Москвой: 17 кг взрывчатки должны были убить Путина — Bild

10:43

"Была неприятная болезнь и продолжается": друг Винника оценил слухи об онкологии у певцаВидео

10:21

В Польше обнаружили обломки ракеты класса воздух-земля, на них есть надписи на русском — СМИ

10:03

Когда начинать покупать доллар и евро: эксперты дали неутешительный прогнозВидео

09:52

Головоломка для людей с нестандартным мышлением: только единицы могут разгадать пиратский ключ

09:51

"Мы точно не скажем, когда, как и где": Резников призвал не ждать контрнаступления и не завышать планку

09:49

Как сделать вкуснейшее сгущенное молоко за 15 минут: поразительный секрет от умелых хозяюшекВидео

Реклама
09:43

Резников назвал главное условие возобновления полноценных переговоров с РФ

09:38

До отметок 46 или 50 гривен: эксперт рассказал, ждать ли диких скачков курса доллараВидео

09:32

Гороскоп на сегодня 27 апреля 2023: Овнам – романтика, Скорпионам – много работы

09:16

Муж Симоньян набросился на Зеленского, выслужившись перед Путиным

09:12

Украинское наступление с надеждой ждут в Россиимнение

09:06

"Наступление закончилось большим пшиком": в ГУР рассказали о планах врага

09:00

Курс доллара 2023: каким он будет до конца годаЭксклюзив

08:33

Весь Черноморский флот будет потоплен, непутевые корабли не представляют угрозу - АндрусивВидео

08:32

"Наши сердца стали каменными": в боях с оккупантами погиб доброволец ВСУ из ГрузииВидео

08:28

Головоломка для самых внимательных: нужно найти безрогого оленя за 15 секунд

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижки
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения мужчинеС днем рождения женщинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять