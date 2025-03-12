Кратко:
- Румынский певец не сможет выступать в Латвии
- В чем причина решения
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже приняла решение внести двойника путиниста Юрия Шатунова, который также активно использует его репертуар, Иона Ионицэ, в список нежелательных лиц для Латвийской Республики в соответствии.
В марте у Йоники были запланированы выступления в Даугавпилсе и Риге, сообщает Министерство.
Ионицэ заработал популярность исполняя хиты Шатунова, а также на том, что внешне похож на него. Как известно, сам Шатунов собирался идти на фронт, чтобы убивать мирных украинцев. Поскольку Латвия решительно осуждает российскую агрессию 2014 года против Украины и ее территориальную неделимость, а также неспровоцированное и неоправданное полномасштабное военное нападение на Украину, даже копии путиниста теперь запрещен въезд в страну.
"Министерство иностранных дел повторяет призыв к организаторам публичных мероприятий всегда тщательно проверять репутацию и поведение приглашенных гостей, принимая во внимание и уважая принципиальную поддержку Латвией территориальной целостности Украины", - сообщает министерство.
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Напомним, ранее Главред писал о том, что в центре Львова мужчина включил на полную громкость песни российского исполнителя Юрия Шатунова. Его пришлось утихомиривать с помощью полиции.
Ранее концертный директор певца Аркадий Кудряшов рассказал о его последних часах перед смертью. "Мы ужинали вместе, ели раков, пили пиво, как вдруг ему стало плохо. Вызвали неотложку, но в больницу Юру привезли уже мертвого. Все произошло очень быстро", - сказал мужчина.
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