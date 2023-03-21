Кума Оли Поляковой рассказала, как Поплавский познакомил певицу с будущим мужем

Близкая подруга Оли Поляковой раскрыла любопытную историю любви певицы с Вадимом Буряковским.

Кума Оли Поляковой рассказала, как певица познакомилась с Вадимом Буряковским / instagram.com/polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова часто слышит в свой адрес шутки из-за большой разницы в возрасте с ее мужем, бизнесменом Вадимом Буряковским. И хоть артистка уже много лет счастлива в браке, хейтеры подкалывают ее за то, что она младше супруга на 16 лет.

Бойкая Полякова предпочитает пропускать эти комментарии мимо ушей, и в подробности ее отношений с Буряковским вдается редко. Недавно, в рамках ее интервью для Рамины Эсхакзай, историю Ольги и Вадима раскрыла ее кума и близкая подруга Светлана Легкая.

Так стало известно, что Королева ночи познакомилась с мужем на вечеринке, посвященной его Дню рождения. Буряковский попросил своего соседа, ректора КНУКиИ Михаила Поплавского, пригласить на праздник миловидную певицу с хорошим голосом. Волею судеб выбор пал на Полякову.

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"У Вадика был день рождения. И он попросил своего соседа Михаила Михайловича Поплавского пригласить на его юбилей какую-то красивую и талантливую певицу. Я была тогда проектором в университете, помощником. Ну и конечно, кто красивый и талантливый? Конечно, Оля. Мы тогда еще не были подружками. И Оля поехала выступать к Вадику на день рождения. И потом у них там понеслось, поженились", - вспоминает Легкая.

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