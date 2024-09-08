Куда смотрит жена: престарелый ловелас Петросян нашел себе новую Степаненко

Евгений Петросян взял под свое крыло актрису, которой явно симпатизирует больше, чем просто коллеге.

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Евгений Петросян новости - Петросян работает с актрисой-копией Степаненко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Комик-путинист Евгений Петросян был женат на юмористке Елене Степаненко с 1985 по 2018 год. Разводились громко: была дележка совместно нажитого за 30 лет имущества и ссоры из-за романа Петросяна на стороне.

От Степаненко старого клоуна увела Татьяна Брухунова, которая не стесняется признавать, что закрутила роман с женатым мужчиной. Впрочем, на месте Степаненко вполне вероятно может оказаться и она сама.

Петросяну, несмотря на многочисленные болезни и преклонный возраст, до сих пор приходится мотаться по гастролям со своими плоскими шутками, чтобы оплачивать молодой жене ее богемный образ жизни. В свою команду он взял актрису Оксану Невежину, которая стала предметом бурных обсуждений в Сети.

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На странице фаната войны в Украине в Instagram появилось фото, где он позирует рядом с Невежиной. Подписчики отмечают - актриса является практически точной копией Елены Степаненко. В комментариях также советуют Татьяне Брухуновой внимательней следить за клоуном-путинистом: он явно заскучал по Степаненко, и ее молодая копия может запросто увести его из семьи.

Евгений Петросян с "молодой Еленой Степаненко" - актрисой Оксаной Невежиной / instagram.com/petrosyanevgeny

Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой Супруги узаконили отношения в окнце 2019 года, спустя какое-то время у них появился сын Ваган. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяну Брухуновой с юмористом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.

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Ранее стало известно, что отец певца-путиниста Филиппа Киркорова Бедрос, который также является фанатом войны и издевательств над украинским народом, был экстренно госпитализирован.

Также ведущая-предательница Регина Тодоренко сделала двусмысленное заявление про ее развод с мужем Владом Топаловым, и показала, как дергает себя за волосы.

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