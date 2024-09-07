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Куда делись сестры Петрик: продолжают выступать и пишут песни на русском языке

Алена Кюпели
7 сентября 2024, 17:00обновлено 7 сентября, 17:56
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Анастасия Петрик пишет песни и поет на русском языке.
Сестры Петрик пропали с радаров
Сестры Петрик пропали с радаров / Коллаж Главред, фото Instagram/ viktoria_petryk

Одесситки и некогда популярные дети-вокалистки Анастасия и Виктория Петрик, отчасти, пропали с музыкальных радаров. Ранее они активно выступали и даже пели со звездами российской эстрады.

В особенности, путинисту Киркорову, который поддерживает военное вторжение России в Украину, нравилась Анастасия Петрик. К слову, еще будучи ребенком она была участницей "Новой волны" и "Детского Евровидения-2008".

Теперь же, Анастасия Петрик сама пишет песни, встречается с парнем и даже выступает. Только на русском языке. Между тем свои соцсети молодая артистка ведет на украинском.

Евровидение-2024

Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который прошел 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах.

Представители Украины на Евровидении-2024, дуэт alyona alyona & Jerry Heil заняли третье место. Первое место досталось певцу Nemo из Швейцарии.

"Моя авторская песня, когда пою ее возвращаюсь в очень важные моменты своей жизни", - написала она под новым роликом для ТикТок.

@petryk2002

Моя авторська пісня, коли співаю її повертаюсь в дуже важливі моменти свого життя.

♬ оригинальный звук - Anastasia2002Petryk

В тоже время сестры публично не высказывались в поддержку Украины.

Старшая сестра Виктория вышла замуж и успела родить ребенка за это время.

Сестры Петрик часто выступали в России
Сестры Петрик часто выступали в России / Фото Instagram/viktoria_petryk

Где сейчас находятся сестры Петрик – неизвестно. Анастасия и родители после полномасштабного вторжения России в Украину переехали в Филадельфию, штат Пенсильвания, США.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее стало известно, что отец певца-путиниста Филиппа Киркорова Бедрос, который также является фанатом войны и издевательств над украинским народом, был экстренно госпитализирован.

Ранее также жители страны-оккупанта РФ начала бурно обсуждать вид юмориста Евгения Петросяна, который в восторге от террористического вторжения России в Украину.

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