Кто убил Игоря Талькова: в РФ завершили расследование

В России завершили расследование убийства Игоря Талькова.

https://stars.glavred.info/kto-ubil-igorya-talkova-v-rf-zavershili-rassledovanie-10571456.html Ссылка скопирована

Стало известно, что убил Игоря Талькова / Коллаж Главред, фото Стархит

В террористической России, которая напала на мирную Украину, завершилось расследование об убийстве популярного певца и композитора 90-х Игоря Талькова.

По данным пропагандистских СМИ, следственный комитет Санкт-Петербурга полностью завершил расследование по делу об убийстве певца Игоря Талькова, которого убили в 1991 году.

Главным подозреваемым по громкому делу остается концертный директор певца Валерий Шляфман.

видео дня

Кто такой Игорь Тальков Игорь Тальков - советский рок-музыкант, певец, автор песен, гитарист, поэт-песенник, киноактёр и писатель. Основатель и лидер рок-группы "Спасательный круг"; до этого сотрудничал с группами "Апрель", "Калейдоскоп" и "Электроклуб". По данным Википедии, 6 октября 1991 года Игорь Тальков был убит во дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге. Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.

"ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении концертного директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана. Он обвиняется в убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом", — говорится в официальном Telegram-канале СК РФ.

По данным следствия, 6 октября 1991 года за кулисами петербургского Дворца спорта "Юбилейный" у Шляфмана случился конфликт с охранником певицы Азизы — Игорем Малаховым. Телохранители не смогли договориться об очередности выхода артистов на сцену. Валерий выхвалил револьвер у Малахова, выстрелил в него, но попал в Талькова. Певец получил смертельное ранение.

После случившегося Шляфман сбежал в Израиль. В 1992 году он был привлечен к делу в качестве обвиняемого за совершение убийства по неосторожности. Расследование затянулось и было возобновлено лишь в 2021-м. Теперь следователи пришли к выводу о причастности концертного директора к умышленному убийству.

Сейчас уголовное дело направлено на утверждение обвинительного заключения. В последующем дело будет передано в суд. Сам Валерий Шляфман все еще находится в Израиле и не собирается возвращаться в Россию.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мирe

Напомним, ранее стало известно о том, что 28 мая на 84 году жизни не стало народного артиста Украины, актера Богдана Козака. Как написал на своей странице в Telegram глава Львовской ОВА Максим Козицкий, артист был одной из самых ярких фигур современного национального театрального искусства Украины.

Напомним, ранее американский актер Том Бауэр, актер, сыгравший доктора Кертиса Уилларда в "Уолтонах", и уборщика Марвина, который помогает Джону Макклейну помешать террористам в аэропорту в фильме "Крепкий орешек 2", умер. Ему было 86.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред