Умер звезда фильма "Крепкий орешек"

Умер Голливудский актер Том Бауэр, актер, сыгравший доктора Кертиса Уилларда.

https://stars.glavred.info/umer-zvezda-filma-krepkiy-oreshek-10571219.html Ссылка скопирована

Умер Голливудский актер, сыгравший в популярном кино / Коллаж Главред, фото Википедии

Американский актер Том Бауэр, актер, сыгравший доктора Кертиса Уилларда в "Уолтонах", и уборщика Марвина, который помогает Джону Макклейну помешать террористам в аэропорту в фильме "Крепкий орешек 2", умер. Ему было 86.

По данным The Hollywood Reporter, Бауэр умер 30 мая во сне в своем доме в Лос-Анджелесе, рассказала его невестка Мэри Миллер.

Бауэр работал над режиссерским дебютом Джона Кассаветиса "Тени" (1957) и сыграл одного из переводчиков, которые наводят беспорядок в нашумевшем вестерне "Баллада о Грегорио Кортесе" (1982) с Эдвардом Джеймсом Олмосом в главной роли.

видео дня

Кто такой Томас Бауэр Томас Ральф Бауэр — американский актёр. Он появился в самых разных ролях на телевидении и в кино, включая "Крепкий орешек 2" и "Плохой лейтенант: Порт захода Новый Орлеан". Он появился в фильме Криса Чана Ли "Отмена" 2006 года, сообщиает Википедия.

Он изобразил отца 37-го президента США в фильме Оливера Стоуна "Никсон" (1995) с Энтони Хопкинсом в главной роли и отца Теренса МакДонаха в исполнении Николаса Кейджа в фильме Вернера Херцога "Плохой лейтенант: Порт захода Новый Орлеан" (2009).

И он появился у режиссера Скотта Купера в фильмах "Безумное сердце" (2009) — в роли агента в фильмах Джеффа Бриджеса "Плохой Блейк" и "Из печи" (2013), а также у режиссера Эда Харриса в фильмах "Поллок" (2000) и "Аппалуза" (2008).

Совсем недавно он сыграл отца Боба Оденкёрка в коротком сериале AMC "Счастливчик Хэнк".

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мирe

Напомним, ранее стало известно о том, что 28 мая на 84 году жизни не стало народного артиста Украины, актера Богдана Козака. Как написал на своей странице в Telegram глава Львовской ОВА Максим Козицкий, артист был одной из самых ярких фигур современного национального театрального искусства Украины.

Напомним, ранее актер сериала "Главная больница" Джонни Вактор скончался после того, как его застрелили во время попытки ограбления в центре Лос-Анджелеса.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред